Смертный вор Кащей: За что теневому хозяину юга России грозит пожизненный срок В суд направлено дело одного из влиятельных членов мафиозного клана Аслана Усояна (Деда Хасана) — 46-летнего Романа Кащаева. Чем он знаменит и за что его будут судить? 29 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, mzk1.ru

Обвинительное заключение по уголовному делу против Кащаева (Рома Краснодарский, Кащей) было утверждено в прокуратуре Ставропольского края несколько дней назад. Ему предъявлены уже традиционные для "законников" обвинения по статьям 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", части 4 статьи 210 УК "Организация преступного сообщества", 163 УК "Вымогательство", 228 УК "Незаконный оборот наркотиков", 222 УК "Незаконный оборот оружия". Только по статье 210 УК ему уже грозит пожизненный срок.

По версии следствия, Кащаев является влиятельным вором в законе и так называемым смотрящим за югом России, куда входит не только Краснодарский край, но и Ставропольский край, и республики Северного Кавказа.

Прокуратура Ставропольского края. Фото © Прокуратура Ставропольского края

В краевой прокуратуре рассказали Лайфу, что у группировки Кащаева якобы было три отдельных подразделения, действующих в Георгиевском округе и Кировском районе Ставрополя. Одна группа занималась наркотиками, другая — рэкетом, третья — силовым прикрытием.

Кроме Кащаева лидерами ОПГ, по версии следствия, были некие Артур Григорянц и Идрис Дотдаев. В 2017 году почти всех членов группировки задержали, возбудив против них 13 уголовных дел. Самому Кащаеву тогда удалось уйти от правосудия. В конце октября этого года после трёхлетнего судебного разбирательства 15 участников банды были осуждены и приговорены к длительным (от четырёх до 15 лет) срокам лишения свободы.

Однако сам предполагаемый главарь ОПГ пока не осуждён, несмотря на то что был задержан польскими силовиками ещё в начале 2019 года. На тот момент Кащаев уже два года был в розыске по линии Интерпола и находился на территории Польши по поддельным документам. Поляки выдали его только в апреле этого года по запросу Генпрокуратуры. В настоящее время Кащаев дожидается суда в СИЗО Ставрополя.

Кто такой Рома Кащей?

Кащаев родился в 1974 году в Адыгее в небольшом посёлке Энем. По некоторым данным, он служил в армии, но был комиссован якобы из-за проблем с психикой. Позже сколотил свою бригаду, занимавшуюся рэкетом и вымогательствами. Будучи классическим бандитом и рэкетиром, Кащей был далёк от воровских понятий и попал в эту криминальную субкультуру практически случайно.

Считается, что Кащаев якобы вошёл в братский круг Аслана Усояна при поддержке влиятельного "законника" Юрия Пичугина (Пичуга). Говорят, что Дед Хасан недолюбливал Кащаева за то, что тот игнорировал блатные понятия. Его фигура стала компромиссной — якобы Пичугин отказывался от претензий на Краснодарский край в обмен на "коронацию" своего ставленника — Кащея. В 2004-м на сходке в Лужниках с подачи Пичуги в присутствии влиятельных "законников" Кащаева провозгласили вором.

Кащея считали близким другом ещё одного "смотрящего" за Краснодарским краем — ныне покойного Вадима Иваненко (Вадик Краснодарский). В местной криминальной среде приятелей даже прозвали "скинхедами" за похожие замашки и комплекцию. В нулевые главным арбитром криминалитета края был вор в законе Владимир Волков (Волчок), которого также сегодня судят за криминальный статус. Волков часто критиковал Вадика и Рому за неподобающий генералам преступного мира роскошный образ жизни и рэкетирскую привычку приводить на разборки десятки вооружённых бойцов.

В 2007 году при задержании в Кореновске у Кащаева нашли пистолет и патроны к нему, после чего он впервые сел за решётку на семь месяцев. Практически авторитет отделался тогда лёгким испугом. В 2008 году Рома Краснодарский стал одним из подписантов знаменитого "прогона" Деда Хасана против его заклятого врага Тариэла Ониани (Таро), в котором последнего лишали высокого воровского статуса. Подписанты призвали заключённых при встрече с Таро "поступать с ним соответственно", фактически призывая к устранению. С тех пор многое изменилось. Сам Ониани недавно освободился из испанской тюрьмы. Судьба его оппонента не столь завидная — если Кащаева признают виновным, ему уже не отделаться маленьким сроком. Как глава ОПГ и вор в законе, он может сесть более чем на двадцать лет, а то и пожизненно.

В феврале 2012 года Кащей вместе с Кобой Дзидзишвили — ещё одним претендентом на воровской трон — ехали в Москву в автомобиле по трассе и были задержаны в Московской области для проверки. При досмотре сотрудники нашли тридцать граммов гашиша и шесть миллионов долларов. Эти деньги являлись воровским "общаком" с юга России. Так Кащаев получил свой второй срок — год заключения, который он отбывал в Якутии.

Несмотря на то что, потеряв общак, Кащаев угодил в неприемлемую ситуацию для вора в законе, ему удалось сохранить свой авторитет в преступном мире благодаря одному инциденту. По пути на место отбывания наказания Кащей какое-то время содержался в транзитной камере СИЗО Иркутска. Однажды его вели по тюремному коридору, где он увидел, как надзиратель якобы издевается над заключённым. Он бросился на защиту зэка и якобы был жестоко избит тюремными надзирателями. Впоследствии "законнику" удалось доказать, что конвоиры превысили свои служебные полномочия.

После своего освобождения в 2013 году Кащей поспешил покинуть страну. Преступной группировкой в Ставрополе он мог руководить дистанционно.

Авторы Станислав Сенькин