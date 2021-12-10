Иммунолог Болибок рассказал о самой опасной мутации ковида

Самая опасная мутация коронавируса появится в том случае, если CoViD-19 начнёт атаковать Т-лимфоциты, клетки иммунной системы, без которых не вырабатываются антитела. Об этом рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru.

"Самая опасная мутация коронавируса, с моей точки зрения, как врача-иммунолога, будет, если он скрестится с ВИЧ. Это ведь тоже РНК-вирус. И вдруг окажется, что он атакует Т-лимфоциты. Это ключевые клетки иммунной системы. Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он научится "выключать" иммунную систему и человек тогда в принципе не сможет выздороветь", — объяснил специалист.

В свою очередь, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил, что изменения S-белка, который находится на поверхности коронавируса, тоже имеют потенциальную опасность. Он отметил, что в таком случае есть вероятность, что вакцины придётся менять.