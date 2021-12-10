У любого разговора, будь он между возлюбленными, друзьями или коллегами, есть цель, которая легко ускользнёт из-под носа, если использовать неправильные слова. Психолог Дмитрий Синарев объяснил, как этого избежать и какие фразы точно выведут из себя собеседника, вызвав бурю в стакане, пишет "Прайм" .

Главным образом в разговоре опасно показывать, что значимость собеседника и его мнения является незначительной. Это обычно проявляется в таких фразах, как "Ты понимаешь, что говоришь?", "Я тебя услышал", "Что ж, это твоё решение" и многих других. "У меня не было (нет) на это времени" и "Это не моя проблема" показывают, насколько мало интереса вызывает оппонент, что сразу заставляет его ощетиниваться и защищаться.