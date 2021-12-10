Это твоё решение: Психологи назвали фразы, которые сейчас нельзя произносить во время беседы
Такие триггеры разрушат связь и не позволят добиться желаемого результата.
Фото © Shutterstock
У любого разговора, будь он между возлюбленными, друзьями или коллегами, есть цель, которая легко ускользнёт из-под носа, если использовать неправильные слова. Психолог Дмитрий Синарев объяснил, как этого избежать и какие фразы точно выведут из себя собеседника, вызвав бурю в стакане, пишет "Прайм".
Главным образом в разговоре опасно показывать, что значимость собеседника и его мнения является незначительной. Это обычно проявляется в таких фразах, как "Ты понимаешь, что говоришь?", "Я тебя услышал", "Что ж, это твоё решение" и многих других. "У меня не было (нет) на это времени" и "Это не моя проблема" показывают, насколько мало интереса вызывает оппонент, что сразу заставляет его ощетиниваться и защищаться.
Фото © Shutterstock
Дмитрий Синарев отмечает, что избежать таких триггеров нелегко, но можно — нужно всего лишь поставить себя на место собеседника. Этот приём называется выходом во вторую позицию. В любом разговоре лучше относиться заранее с уважением ко всем участникам процесса, а физические реакции — движения рук, мимика, смех и прочее — помогут понять, верное ли направление было выбрано.
WOW-news
Пять способов дотянуть до Нового года, когда не хочется даже вставать с постели
сегодня в 04:31
Как сейчас выглядит Андрей Данилко, которого болезнь превратила в затворника
вчера в 22:02
Из мужчины в женщину и обратно: Кто такая или такой Джулия Ванг, которую называют главной загадкой "Битвы экстрасенсов"
вчера в 21:31
Комментариев: 0