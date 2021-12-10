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Это твоё решение: Психологи назвали фразы, которые сейчас нельзя произносить во время беседы

Такие триггеры разрушат связь и не позволят добиться желаемого результата.

10 декабря, 04:59
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

У любого разговора, будь он между возлюбленными, друзьями или коллегами, есть цель, которая легко ускользнёт из-под носа, если использовать неправильные слова. Психолог Дмитрий Синарев объяснил, как этого избежать и какие фразы точно выведут из себя собеседника, вызвав бурю в стакане, пишет "Прайм".

Главным образом в разговоре опасно показывать, что значимость собеседника и его мнения является незначительной. Это обычно проявляется в таких фразах, как "Ты понимаешь, что говоришь?", "Я тебя услышал", "Что ж, это твоё решение" и многих других. "У меня не было (нет) на это времени" и "Это не моя проблема" показывают, насколько мало интереса вызывает оппонент, что сразу заставляет его ощетиниваться и защищаться.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Дмитрий Синарев отмечает, что избежать таких триггеров нелегко, но можно — нужно всего лишь поставить себя на место собеседника. Этот приём называется выходом во вторую позицию. В любом разговоре лучше относиться заранее с уважением ко всем участникам процесса, а физические реакции — движения рук, мимика, смех и прочее — помогут понять, верное ли направление было выбрано.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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