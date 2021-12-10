Пять способов дотянуть до Нового года, когда не хочется даже вставать с постели

Новый год всё ближе, вокруг стоит праздничная атмосфера, вот только она затронула точно не всех. Типичная осенняя депрессия, вызванная унылой погодой, пандемией и личными переживаниями, лишает сил и не даёт даже встать с постели. Однако есть способы с ней бороться. И о них рассказала Анастасия Максимова в книге "Из депрессии. Выход рядом", пишет "Сноб".

Простое утро

Просыпаться утром — значит принимать решения, пусть даже самые маленькие (что надеть, что приготовить на завтрак, какой подкаст послушать и так далее). Такие сложности заранее пугают и отбивают всякое желание выбираться из кровати. Стоит максимально упростить свою утреннюю рутину и всё подготовить с вечера, чтобы на следующий день задачи можно было выполнять автоматически, совершенно не думая.

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Чёткий план

Чем больше свободного времени, тем больше места для депрессивных мыслей. Поэтому нужно составить выверенный план действий на весь день. Неважно, работаете вы дома или в офисе. Проснуться, дойти до ванной, десять минут на умывание и утренние процедуры, завтрак, сборы — всё быстро и эффективно. Безделье в этой ситуации очень опасно для ментального и физического здоровья, ведь депрессия влияет на всё состояние организма.

Подсчёт энергии

При упадке сил и унынии человек физически не способен на все те подвиги, которые он совершал в обычном состоянии. Это нужно помнить. Поэтому исключайте из списка дел всё, что не имеет критическую важность. Девушки могут не краситься на работу, а парни могут заменить серьёзный завтрак на что-то простое (вроде питьевого йогурта). К слову, энергию в течение дня можно пополнять сном или развлечениями.

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Шаг за шагом

Любую проблему в такое время лучше решать постепенно и понемногу. Если нервирует гора немытой посуды, на которую просто нет сил, то стоит помыть всего одну чашку или тарелку. Энергии на это хватить должно, а усталость не навалится неподъёмным грузом. К тому же отступит и вина за своё безделье, которая часто грызёт во время депрессии.

К чёрту всё