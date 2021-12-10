Стилист Дембикова объяснила выбор главного цвета 2022 года институтом Pantone
Эксперт отметила, что чаще всего такие оттенки находят своё отражение не в одежде, а в интерьере и современном искусстве.
Цвет Very Peri. Скриншот © Instagram / pantone
Выбор главного цвета года специалистами американского института цвета Pantone (Pantone Color Institute, "Пантон") происходит не наобум, это не субъективное мнение. Всегда оттенок, которому отдают предпочтение, имеет под собой некую социально-политическую, культурно-технологическую повестку. Об этом в беседе с Лайфом заявила звёздный стилист Лина Дембикова.
"Было логично, что в какой-то момент, когда люди пережили кризисное состояние, 2 года находились в большом напряжении, всем максимально нужно творческое раскрытие. Людям хочется как-то расслабиться и думать не скованно и рационально, а чуть более творчески, может быть, инфантильно. И вот здесь этот лавандовый полупастельный оттенок идеально отражает именно это явление. Это цвет творческого потенциала, энергии, самовыражения", — отметила эксперт.
Дембикова добавила, что чаще всего цвета Pantone находят своё отражение не в одежде, а в интерьере, современном искусстве, графическом дизайне и дизайне упаковки. Кроме того, лавандовый оттенок довольно коммерческий и особенно популярен весной и летом, подчеркнула стилист.
Напомним, главным цветом 2022 года стал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона под названием Very Peri. Исследователи отметили, что он демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность.
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