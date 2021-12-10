НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Неизвестная женщина пригрозила взрывом на КПП Минюста в Москве

Гражданка примерно 50 лет в красной куртке также кинула записку "министру юстиции РФ" из обрывка газеты.

10 декабря, 06:45

Фото © Pixabay

Неизвестная женщина забежала на один из контрольно-пропускных пунктов Минюста РФ в Москве и пригрозила взрывом. Сейчас её разыскивает полиция. Об этом сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошёл 8 декабря. Женщина примерно 50 лет в красной куртке кинула записку "министру юстиции РФ" из обрывка газеты, после чего выкрикнула фразу "Я вас взорву!" и скрылась в неизвестном направлении.

По данным источника издания, территорию обследовал кинолог, опасных предметов не нашли. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве". Женщину сейчас разыскивают.

У ФСБ в Краснодаре требовали 20 млн под угрозой взрывов в ТЦ, под подозрением школьница

У ФСБ в Краснодаре требовали 20 млн под угрозой взрывов в ТЦ, под подозрением школьница

А ранее Лайф рассказывал о мстительном жителе Иркутска, который подорвал лифт с соседом внутри из-за шумного ремонта. Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1