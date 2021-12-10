Неизвестная женщина пригрозила взрывом на КПП Минюста в Москве

Неизвестная женщина забежала на один из контрольно-пропускных пунктов Минюста РФ в Москве и пригрозила взрывом. Сейчас её разыскивает полиция. Об этом сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошёл 8 декабря. Женщина примерно 50 лет в красной куртке кинула записку "министру юстиции РФ" из обрывка газеты, после чего выкрикнула фразу "Я вас взорву!" и скрылась в неизвестном направлении.

По данным источника издания, территорию обследовал кинолог, опасных предметов не нашли. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве". Женщину сейчас разыскивают.