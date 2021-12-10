Конструкторы центра "Бирюч" показали первый полёт беспилотного аэротакси. Видео © РБК

Специалисты инновационного центра "Бирюч" в Белгородской области, который входит в состав компании ЭФКО, завершили очередной этап разработки собственного беспилотного транспортного средства, проект которого получил название Hi-Fly Taxi. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу центра.

Отмечается, что прототип может совершать беспилотные полёты дальностью до 15 километров и перевозить грузы массой до 120 килограммов. Такой транспорт выполнен по схеме мультикоптера с 16 электрическими двигателями, которые расположены в двух плоскостях, а между ними находится кабина.

Согласно представленным материалам, испытательные полёты прототипа проходили весной и осенью текущего года, причём некоторые из испытаний заканчивались авариями. В компании уточнили, что с мая проводились первые полёты в ручном режиме, а уже в октябре — в беспилотном. Там также указали, что на первом этапе инвестиции в проект составили более миллиарда рублей.

В конце 2022 года ЭФКО планирует осуществить первые полёты аэротакси по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстоянии до 50 километров, для чего компания вместе с правительством региона намерена добиться создания экспериментального правового режима для передвижения тяжёлых беспилотных летательных аппаратов в области. А уже к 2024 году предполагается запуск грузовых дронов в серийное производство и их выведение в коммерческую эксплуатацию.