НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Конструкторы центра "Бирюч" показали первый полёт беспилотного аэротакси

Запустить грузовые дроны в серийное производство и вывести в коммерческую эксплуатацию предполагается к 2024 году.

10 декабря, 07:16

Первый полёт беспилотного аэротакси Hi-Fly Taxi. Скриншот © РБК

Конструкторы центра "Бирюч" показали первый полёт беспилотного аэротакси. Видео © РБК

Специалисты инновационного центра "Бирюч" в Белгородской области, который входит в состав компании ЭФКО, завершили очередной этап разработки собственного беспилотного транспортного средства, проект которого получил название Hi-Fly Taxi. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу центра.

Отмечается, что прототип может совершать беспилотные полёты дальностью до 15 километров и перевозить грузы массой до 120 килограммов. Такой транспорт выполнен по схеме мультикоптера с 16 электрическими двигателями, которые расположены в двух плоскостях, а между ними находится кабина.

В Одессе военные случайно уничтожили полицейский дрон за $55 тысяч

В Одессе военные случайно уничтожили полицейский дрон за $55 тысяч

Согласно представленным материалам, испытательные полёты прототипа проходили весной и осенью текущего года, причём некоторые из испытаний заканчивались авариями. В компании уточнили, что с мая проводились первые полёты в ручном режиме, а уже в октябре — в беспилотном. Там также указали, что на первом этапе инвестиции в проект составили более миллиарда рублей.

В конце 2022 года ЭФКО планирует осуществить первые полёты аэротакси по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстоянии до 50 километров, для чего компания вместе с правительством региона намерена добиться создания экспериментального правового режима для передвижения тяжёлых беспилотных летательных аппаратов в области. А уже к 2024 году предполагается запуск грузовых дронов в серийное производство и их выведение в коммерческую эксплуатацию.

Названа возможная стоимость полёта на аэротакси в Москве

Названа возможная стоимость полёта на аэротакси в Москве

Ранее Лайф рассказывал, что гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков допустил возможность создания в России полностью автономного боевого робота. Он отметил, что предстоит проделать огромную работу, которая в итоге полностью поменяет облик войны: на поле боя столкнутся машины, но не человек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1