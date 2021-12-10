NASA сообщило о приближении к Земле астероида 4660 Nereus размером с Эйфелеву башню

К Земле 11 декабря приблизится астероид, который обозначили как 4660 Nereus, сообщает The Mirror со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов (NASA).

Длина небесного тела превышает 304,8 метра, ему присвоен класс "потенциально опасно". Как отмечается, астероид был обнаружен в 1982 году. Максимальное расстояние, на которое он сблизится с нашей планетой, составит, предварительно, 7,4 миллиона километров.