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NASA сообщило о приближении к Земле астероида 4660 Nereus размером с Эйфелеву башню

Небесному телу присвоен класс "потенциально опасно". За час оно преодолевает расстояние в 23,6 тысячи километров.

10 декабря, 07:27

Фото © Shutterstock

К Земле 11 декабря приблизится астероид, который обозначили как 4660 Nereus, сообщает The Mirror со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов (NASA).

Длина небесного тела превышает 304,8 метра, ему присвоен класс "потенциально опасно". Как отмечается, астероид был обнаружен в 1982 году. Максимальное расстояние, на которое он сблизится с нашей планетой, составит, предварительно, 7,4 миллиона километров.

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Как уже писал Лайф, небесное тело размером с Эйфелеву башню и стоимостью пять миллиардов долларов в случае падения может похоронить целый регион и оставить десятикилометровый кратер.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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