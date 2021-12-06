Убийца из космоса: К Земле летит трёхсотметровый астероид стоимостью 5 млрд долларов Небесное тело размером с Эйфелеву башню в случае падения может похоронить целый регион и оставить десятикилометровый кратер 5 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Потенциально опасный по классификации NASA астероид, обозначенный как 4660 Nereus, приблизится к Земле 11 декабря. Превышающие 50 метров в диаметре астероиды в случае падения на Землю грозят серьёзными жертвами и разрушениями, поскольку кинетическая скорость падения таких тел составляет примерно 100 килотонн в тротиловом эквиваленте и равнозначна взрыву маленького термоядерного боеприпаса. Не говоря про выделение тепловой, световой энергии и образование ударной волны.

4660 Nereus относится к группе околоземных астероидов-аполлонов, эта категория небесных тел в своём движении не просто проходит вблизи земной орбиты, но пересекает её с внешней стороны. Космический гость приблизится к нашей планете на этот раз на расстояние примерно четыре миллиона километров. Впервые его засекли ещё в 1982 году. Орбитальное движение яйцеобразного астероида, названного в честь бога водяной стихии и моря Нерея, довольно хаотичное. В американских СМИ уже сравнили его размеры с Эйфелевой башней.

— Самые опасные — это километровые тела. Их порядка 900 штук, за ними ведётся постоянное наблюдение. Они несут глобальную угрозу Земле. Выбросы в результате их падения закроют атмосферу нашей планеты пылью, начнётся ядерная зима. Что касается 300-метровых, то они легко достигают поверхности Земли в случае падения, сгорев лишь на треть. Они могут оставить на Земле кратер в двадцать раз больше самого тела — начиная с пяти километров. А ударная волна составит сотни километров и запросто погребёт под собой целый штат или регион, — сказал Лайфу старший научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Он напомнил, что мощность взрыва в атмосфере 27-метрового челябинского астероида составляла 200 килотонн. Падение астероидов на Землю по астрономическим меркам — не такая уж редкость. Причиной их падения является гравитация Земли. К примеру, Аризонскому метеоритному кратеру 50 тысяч лет, он образован упавшим 50-метровым телом. Можно сказать, свежий. На Землю каждый год падают десятки тысяч тонн метеоритов, к счастью, мелких и не представляющих сколь-нибудь серьёзной угрозы. Учёные способны просчитывать такие падения, хотя ошибки тут не исключены. Важно выводить на орбиту телескопы и наблюдать, считает Николай Железнов.

Астероид 4660 Nereus рассматривали для использования в космической миссии из-за его размера, формы и движения вокруг Солнца. Учёные предполагают, что небесное тело богато запасами железа, никеля, кобальта. Теоретически их общая стоимость может составить около пяти миллиардов долларов.

Авторы Елена Стафеева