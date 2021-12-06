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Убийца из космоса: К Земле летит трёхсотметровый астероид стоимостью 5 млрд долларов

Небесное тело размером с Эйфелеву башню в случае падения может похоронить целый регион и оставить десятикилометровый кратер

5 декабря, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Потенциально опасный по классификации NASA астероид, обозначенный как 4660 Nereus, приблизится к Земле 11 декабря. Превышающие 50 метров в диаметре астероиды в случае падения на Землю грозят серьёзными жертвами и разрушениями, поскольку кинетическая скорость падения таких тел составляет примерно 100 килотонн в тротиловом эквиваленте и равнозначна взрыву маленького термоядерного боеприпаса. Не говоря про выделение тепловой, световой энергии и образование ударной волны.

4660 Nereus относится к группе околоземных астероидов-аполлонов, эта категория небесных тел в своём движении не просто проходит вблизи земной орбиты, но пересекает её с внешней стороны. Космический гость приблизится к нашей планете на этот раз на расстояние примерно четыре миллиона километров. Впервые его засекли ещё в 1982 году. Орбитальное движение яйцеобразного астероида, названного в честь бога водяной стихии и моря Нерея, довольно хаотичное. В американских СМИ уже сравнили его размеры с Эйфелевой башней.

Самые опасные — это километровые тела. Их порядка 900 штук, за ними ведётся постоянное наблюдение. Они несут глобальную угрозу Земле. Выбросы в результате их падения закроют атмосферу нашей планеты пылью, начнётся ядерная зима. Что касается 300-метровых, то они легко достигают поверхности Земли в случае падения, сгорев лишь на треть. Они могут оставить на Земле кратер в двадцать раз больше самого тела — начиная с пяти километров. А ударная волна составит сотни километров и запросто погребёт под собой целый штат или регион, — сказал Лайфу старший научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Он напомнил, что мощность взрыва в атмосфере 27-метрового челябинского астероида составляла 200 килотонн. Падение астероидов на Землю по астрономическим меркам — не такая уж редкость. Причиной их падения является гравитация Земли. К примеру, Аризонскому метеоритному кратеру 50 тысяч лет, он образован упавшим 50-метровым телом. Можно сказать, свежий. На Землю каждый год падают десятки тысяч тонн метеоритов, к счастью, мелких и не представляющих сколь-нибудь серьёзной угрозы. Учёные способны просчитывать такие падения, хотя ошибки тут не исключены. Важно выводить на орбиту телескопы и наблюдать, считает Николай Железнов.

Астероид 4660 Nereus рассматривали для использования в космической миссии из-за его размера, формы и движения вокруг Солнца. Учёные предполагают, что небесное тело богато запасами железа, никеля, кобальта. Теоретически их общая стоимость может составить около пяти миллиардов долларов.

Учёный НАСА рассказал, каков риск падения астероида на Землю

Учёный НАСА рассказал, каков риск падения астероида на Землю

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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