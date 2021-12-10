Глава "Вектора" Максютов: В России подтвердили уже четыре случая омикрон-штамма
6 декабря в нашей стране выявили первых двух заболевших — это россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Штамм коронавируса "омикрон" подтверждён уже у четырёх российских туристов, вернувшихся на родину из других стран. Об этом заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенированы", — цитирует РИА "Новости" его слова на Международной конференции по вопросам противодействия ковиду и другим инфекционным заболеваниям.
Напомним, 6 декабря стало известно, что в России выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы.
По словам экспертов, симптомы CoViD-19 при заражении штаммом "омикрон" могут развиваться намного быстрее, чем при варианте "дельта" и других мутациях. Также при "омикроне" пациенты редко жалуются на потерю вкуса и обоняния.
Комментариев: 0