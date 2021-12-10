Глава "Вектора" Максютов: В России подтвердили уже четыре случая омикрон-штамма

Штамм коронавируса "омикрон" подтверждён уже у четырёх российских туристов, вернувшихся на родину из других стран. Об этом заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенированы", — цитирует РИА "Новости" его слова на Международной конференции по вопросам противодействия ковиду и другим инфекционным заболеваниям.