Российского политолога Нарочницкую не впустили в Молдавию

Российского политолога Наталью Нарочницкую не впустили в Молдавию, развернув по прилёте в страну. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что де-факто миграционные власти республики депортировали россиянку.

"Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем", — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова напомнила "коллегам в Кишинёве", что Молдавия выбрала демократию, а "не каменный век". В свою очередь местная пограничная служба пока не комментирует информацию об инциденте с политологом. Там отметили, что пока не располагают необходимыми данными, передаёт ТАСС.