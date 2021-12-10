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Российского политолога Нарочницкую не впустили в Молдавию

Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, учёная "два часа простояла ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит".

10 декабря, 07:42
<p>Наталья Нарочницкая. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Наталья Нарочницкая. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Российского политолога Наталью Нарочницкую не впустили в Молдавию, развернув по прилёте в страну. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что де-факто миграционные власти республики депортировали россиянку.

"Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приёмной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем", — написала дипломат в телеграм-канале.

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Захарова напомнила "коллегам в Кишинёве", что Молдавия выбрала демократию, а "не каменный век". В свою очередь местная пограничная служба пока не комментирует информацию об инциденте с политологом. Там отметили, что пока не располагают необходимыми данными, передаёт ТАСС.

Ранее Лайф рассказывал, что экс-главу разведки Василия Бурбу пытались не пустить на Украину. Инцидент был исчерпан, когда помощник привёз в аэропорт реальный паспорт генерал-полковника. Пограничники долго куда-то звонили, но в итоге пропустили его на родину.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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