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В Кемеровской области разбился вертолёт Robinson R-66

По данным источника Лайфа, на борту находился один человек. Винтокрылая машина следовала на Алтай.

10 декабря, 07:50

Фото © Getty Images / Terry Pierson / The Press-Enterprise

В Таштагольском районе Кемеровской области разбился вертолёт Robinson R-66. Ранее с него был подан аварийный сигнал, после чего судно пропало с радаров. По данным источника Лайфа, борт был обнаружен в районе посёлка Мрассу.

По данным ТАСС, к винтокрылой машине был направлен вертолёт Ми-8 со спасателями. Как сообщил наш источник, на борту находился один человек.

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Ранее сообщалось, что летевший в Москву самолёт экстренно сел в Каире из-за подозрительной надписи на кресле. Лайнер вернулся в аэропорт вылета через 22 минуты.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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