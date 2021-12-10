В Кемеровской области разбился вертолёт Robinson R-66
По данным источника Лайфа, на борту находился один человек. Винтокрылая машина следовала на Алтай.
Фото © Getty Images / Terry Pierson / The Press-Enterprise
В Таштагольском районе Кемеровской области разбился вертолёт Robinson R-66. Ранее с него был подан аварийный сигнал, после чего судно пропало с радаров. По данным источника Лайфа, борт был обнаружен в районе посёлка Мрассу.
По данным ТАСС, к винтокрылой машине был направлен вертолёт Ми-8 со спасателями. Как сообщил наш источник, на борту находился один человек.
Ранее сообщалось, что летевший в Москву самолёт экстренно сел в Каире из-за подозрительной надписи на кресле. Лайнер вернулся в аэропорт вылета через 22 минуты.
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