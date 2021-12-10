В Кемеровской области разбился вертолёт Robinson R-66

В Таштагольском районе Кемеровской области разбился вертолёт Robinson R-66. Ранее с него был подан аварийный сигнал, после чего судно пропало с радаров. По данным источника Лайфа, борт был обнаружен в районе посёлка Мрассу.

По данным ТАСС, к винтокрылой машине был направлен вертолёт Ми-8 со спасателями. Как сообщил наш источник, на борту находился один человек.