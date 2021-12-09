Смертельный дубль: Более 200 человек на борту S7 мог погубить джойстик Эксперты Ространснадзора, также расследующие недавний инцидент с обледенением самолёта авиакомпании S7, не исключают ошибки пилотов. Речь идёт о нюансах управления лайнером этой модели. 18395 18395 Фото © ТАСС / Александр Щербак

Следственный комитет и Ространснадзор продолжают отрабатывать различные версии причин страшного полёта пассажирского лайнера А321 авиакомпании S7, проходившего по маршруту Магадан — Новосибирск 3 декабря.

Напомним, что вскоре после взлёта на высоте около четырёх тысяч метров у аэробуса, в котором находилось 199 пассажиров и семь членов экипажа, неожиданно отказала электроника, самолёт стал сильно крениться — сначала на один бок, затем на другой — почти на 90 градусов, при этом катастрофически теряя высоту.

Аналитическая записка главы Росавиации Александра Нерадько (копия документа находится в распоряжении редакции Лайфа).

Одна из рабочих версий — возможная неправильная противообледенительная обработка А321.

Согласно аналитической записке, подписанной главой Росавиации Александром Нерадько, произошёл отказ сразу трёх систем воздушных сигналов, что привело к "расхождению данных о скорости полёта и переходу системы управления в режим минимального функционирования". Это могло произойти из-за обледенения носовой части самолёта.

При осмотре лайнера в аэропорту Иркутска специалисты обнаружили замёрзшие подтёки жидкости в передней части фюзеляжа, а также отложения так называемого барьерного льда на передних кромках крыла и на обтекателе метеолокатора.

По их мнению, барьерный лёд, образовавшийся на носу самолёта, закрыл собой датчики полного давления, и это привело к тому, что пилоты перестали понимать, с какой скоростью движется судно. Дальше при попытке вернуться и сесть в аэропорту взлёта началось сваливание аэробуса. Пилотам буквально чудом удалось в ручном режиме долететь до Иркутска и там посадить лайнер.

Обнаруженная наледь в носовой части самолёта, которая, предположительно, привела к отказу систем воздушных сигналов (из документа Александра Нерадько).

Согласно основной версии, борт выходил на взлётную полосу уже с приличным слоем снега и льда на фюзеляже. Ситуацию усугубило и то, что судно, предварительно, было обработано противообледенительной жидкостью не того состава.

Однако эксперты Ростехнадзора считают, что борт могла погубить совокупность нескольких факторов. Помимо обледенения, ещё и ошибка экипажа. Это произошло, когда командир воздушного судна взял управление на себя. Возможно, в суете и панике второй пилот также вмешался в управление.

Дело в том, что в аэробусе установлены не штурвалы, а сайдстики (ручки управления, похожие на игровые джойстики). Управлять ими вдвоём категорически запрещено: действия пилотов в этот момент не синхронизируются, а суммируются.

Например, если командир отклоняет сайдстик на 30 градусов и второй пилот делает то же самое, угол крена составляет уже 60 градусов. Таким образом, оба пилота могли существенно превысить показатели углов крена и тангажа.

Фото © Shutterstock

Для специалистов сейчас также непонятно, почему, когда самолёт вошёл в зону обледенения, пилоты не стали запускать двигатели на максимум, чтобы скорее набрать высоту и вывести машину из опасной зоны, а вместо этого хотели вернуться в аэропорт вылета — в Магадан.

Восточное межрегиональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи проверяют действия сотрудников авиакомпании, техников аэропорта, которые обрабатывали самолёт перед вылетом, а также пилотов. На время следствия они отстранены от полётов.

Руководство магаданского аэропорта уже заявило о непричастности к обледенению самолёта. По словам топ-менеджера Дмитрия Сиволобова, в аэропорту Магадана применяются только сертифицированные жидкости, материалы, спецтехника, которой управляет квалифицированный персонал с соблюдением всех необходимых технологий, инструкций, норм, правил и процедур по обеспечению безопасности полётов.

Согласно одной из версий, командир экипажа ещё во время предполётной подготовки борта неверно выбрал соотношение компонентов антиобледенительного раствора: 75% горячей воды и 25% жидкости с содержанием гликоля. После этого самолёт покрылся льдом. Командир другого самолёта заказал раствор в пропорции 50/50 и без проблем совершил полёт.

Следователи также не исключают, что сам антиобледенительный раствор мог быть некачественным. Его характеристики и компоненты должна установить специальная экспертиза.

Авторы Евгений Кузнецов