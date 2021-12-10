Глава центра Чумакова рассказал о планах в 2022 году выпустить 20 миллионов доз "Ковивака"

Научный центр имени Чумакова планирует выпустить в 2022 году 20 миллионов доз вакцины "Ковивак" для профилактики коронавирусной инфекции, сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

"Мы в 2021 году выпустили шесть миллионов доз вакцины "Ковивак", а в 2022 году планируем выпустить 20 миллионов доз", — передаёт его слова ТАСС.