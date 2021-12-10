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Глава центра Чумакова рассказал о планах в 2022 году выпустить 20 миллионов доз "Ковивака"

В текущем году было выпущено уже шесть миллионов доз этой антиковидной вакцины, уточнил Айдар Ишмухаметов.

10 декабря, 08:19
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

Научный центр имени Чумакова планирует выпустить в 2022 году 20 миллионов доз вакцины "Ковивак" для профилактики коронавирусной инфекции, сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

"Мы в 2021 году выпустили шесть миллионов доз вакцины "Ковивак", а в 2022 году планируем выпустить 20 миллионов доз", — передаёт его слова ТАСС.

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Ранее эксперт центра Чумакова Константин Чернов счёл вероятной более активную передачу омикрон-штамма. По словам учёного, те мутации, которые существуют в новом варианте коронавируса, говорят о его большей заразности.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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