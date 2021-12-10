Глава CloudPayments Спиридонов пояснил, как не попасться на уловки мошенников с QR-кодами

QR-коды прочно вошли в жизнь современного общества — их используют для размещения информации, оплаты товаров и услуг и так далее. Конечно же, такая популярность неизбежно привлекает к подобным штрихкодам внимание мошенников. Сооснователь и генеральный директор сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов рассказал в беседе с Лайфом, как не попасться на уловки злоумышленников.

Как отметил эксперт, после введения QR-кодов о вакцинации мошенники стали продавать поддельные коды, которые ведут либо на фейковые страницы, либо на реальные документы привитых россиян. В обоих случаях использование подделок несёт риски как для покупателей таких документов: за преступление придётся отвечать по закону, так и организаций, ведь фактически они пускают непривитых граждан.

Кроме того, с помощью QR-кодов о вакцинации мошенники стали красть деньги у пенсионеров. Так, злоумышленники звонили пожилым людям и заявляли о якобы необходимости привязать такой код к социальной карте. Для этого граждане должны были назвать код из СМС, после чего с их карт списывались деньги. Однако не только штрихкоды о вакцинации используются мошенниками для обмана, отмечает эксперт.

"Оплата с помощью QR-кода в России реализована в системе быстрых платежей, а также в мобильных приложениях банков. Онлайн-чаевые также из разряда экзотики давно стали привычной составляющей сферы услуг. Оплата или перевод чаевых через QR-код, несомненно, очень удобны: плательщик наводит камеру смартфона на код, переходит по открывшейся платежной ссылке и вводит карточные данные или совершает платёж с помощью pay-сервиса. Проблема в том, что QR-код — это универсальный носитель информации и до того, как перейдёт по ссылке, человек вряд ли сможет определить, что конкретно в нём "зашито", — сообщил Спиридонов.

Он отметил, что злоумышленники могут зашифровать в QR-коды фейковые платёжные ссылки или фишинговые страницы, благодаря которым планируют украсть деньги или данные пользователей. Поэтому при использовании таких кодов важно соблюдать несколько правил, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Так, Спиридонов рекомендует не сканировать QR-коды с подозрительных сайтов. А в общественных местах нужно проверить, не наклеен ли один на другой. Важно внимательно изучить ссылку, открывшуюся после сканирования QR-кода, прежде чем что-либо делать. Кроме того, следует проверить, правильно ли написано название банка или магазина, особенно осторожными надо быть, если в код "зашита" так называемая короткая ссылка. Эксперт поведал, что есть специальные программы для QR-кодов и, если человек часто пользуется таким способом оплаты, лучше скачать подобное приложение.