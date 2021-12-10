Мошенники придумали новую аферу: рядовых граждан втягивают в неё шантажом Преступники крадут деньги и отмывают или обналичивают их через случайных людей. При этом их хитрым образом запугивают. В чём суть нового способа и как его избежать? 9 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

По данным аналитиков Сбербанка, ежемесячный ущерб россиян только от телефонного мошенничества по всей стране составляет 3,5–5 млрд рублей. И жулики свои "обороты" снижать не собираются. И даже наоборот — они всё активно используют персональные данные граждан РФ, которые добывают из различных источников, и совершенствуют схемы.

Новинкой последних месяцев уходящего года стали ситуации, при которых злодеи могут вовсе не похищать личные деньги своей жертвы, а просто используют доверчивых россиян для отмывания или обналичивания похищенных средств. И, пока граждане, которые внезапно стали соучастниками преступной схемы, пытаются доказать свою невиновность перед правоохранителями, жулики, спрятав свои следы, выискивают себе новых "помощников", руками которых прикарманивают чужие деньги.

Проект "Тайный покупатель"

В преддверии новогодних и рождественских распродаж в соцсетях и мессенджерах всё чаще стали появляться странные предложения поучаствовать в проекте "Тайный покупатель". Приходят такие запросы, как правило, с очевидно фейковых аккаунтов. И суть их такова: гражданину предлагают стать тестером различных сервисов доставки, для чего за счёт некой компании надо будет делать заказ товаров, продуктов или еды и после получения заказа заполнять отчёт и передавать его нанимателю. При этом "для работы" потребуется открыть самому себе новую дебетовую банковскую карту в рекомендуемом банке и сообщить её реквизиты тому, кто будет выдавать задания. И на эту карту поступят средства, из которых надо будет оплачивать заказ.

Все эти условия выполнила москвичка Татьяна, и у неё в тот же день на новой карте появилось 600 рублей, а "куратор" прислал сообщение в мессенджере WhatsApp, какой заказ нужно сделать. Татьяна всё выполнила по полученной инструкции, и ей чрез службу Delivery CLub доставили еду. После того как девушка отправила "куратору" отчёт о доставке, ей на карту было зачислено 80 000 рублей и пришло сообщение в мессенджере, что завтра поступит новый список заказов. Однако на следующий день никакого списка Татьяна не получила, а деньги с карты исчезли. Девушка написала об этом "куратору" и получила ответ, что "это нормально". После этого на карту, открытую девушкой, ещё три дня приходили различные суммы — от 60 000 до 500 000 рублей. И каждый раз ночью эти деньги с карты исчезали. На четвёртый день Татьяна обнаружила, что карта, которую она открыла для работы тайным покупателем, оказалась заблокированной. И с этого времени "куратор" больше на связь с ней не выходил.

А ещё через три дня заблокированной оказалась зарплатная карта девушки с 27 000 рублей её личных средств, которая была открыта в том же банке, что и карта для "работы" тайным покупателем. В банке на вопросы Татьяны о причинах блокировки ей сообщили, что это произошло в связи с наличием подозрений в незаконных операциях. И предложили заполнить анкету с указанием адресатов, которым она направляла переводы в течение последних трёх месяцев. Татьяна рассказала о своей ситуации сотрудникам банка. Ей посочувствовали и сообщили, что решение о разблокировании её зарплатной карты будет принято в течение 30 дней. Сейчас Татьяна проходит в качестве свидетеля по уголовному делу, её зарплатная карта всё ещё "в заморозке".

— Таких случаев, который произошёл с Татьяной, когда карты граждан мошенники используют для своих "обнальных" схем, сейчас всё больше, — утверждает полковник юстиции Алексей Птицын. — В некоторых случаях мошенники даже маскируются под реальные предложения банков, а в некоторых ситуациях просто выдумывают правдоподобную легенду. В любом случае расчёт злоумышленников на то, что гражданин до тех пор, пока не потеряет свои личные деньги, никуда обращаться не будет. Конечно, если бы Татьяна обратилась в банк до блокировки карты, то, скорее всего, её деньги не "повисли бы". Более того, к сожалению, есть риск, что по ходу следствия процессуальный статус девушки может измениться со свидетеля на обвиняемую. Такое может произойти, если следователь или суд сочтут, что своими действиями Татьяна способствовала совершению преступления.

Именно так и произошло у петербуржца Андрея, который попался на другую уловку мошенников.

"Ошибочный возврат"

Петербуржец Андрей является поклонником спорта. Молодой человек активно посещает фитнес-клуб, где занимается силовыми тренировками. При этом он принимает целый набор биологически активных добавок (БАД), которые, по уверению Андрея, ему помогают лучше переносить изнурительные нагрузки. Молодой человек уже несколько лет заказывал для себя БАД на сайтах различных российских и иностранных магазинов и не ожидал никаких подвохов, пока однажды не сделал заказ в американской сети iHerb.

Получив свой заказ, Андрей даже забыл, что он его делал, однако неожиданно на его карточный счёт пришла сумма, равная той, что он оплатил за БАД из iHerb (12 698 рублей). Вскоре после поступления средств Андрею на электронную почту пришло письмо с логотипом iHerb на английском языке, в котором ему сообщили, что из-за сбоя в системе произошёл ошибочный возврат средств, и попросили совершить повторный платёж, пообещав скидку на следующий заказ. Андрей перешёл по ссылке, которая была указана в письме, и оказался на странице, совершенно идентичной той, какая есть у iHerb. Молодой человек не обратил внимания на адресную строку, а сразу вошёл под своим логином в личный кабинет и набрал реферальный код из присланного ему письма, после чего в появившемся окне он внёс данные своей карты и сделал "возврат" 12 698 рублей. Ему на почту тут же пришло сообщение якобы с благодарностью от iHerb и новым кодом на 1000 рублей.

А на следующий день Андрею на счёт было зачислено 126 980 рублей. Пока молодой человек в растерянности соображал, что это за деньги, раздался телефонный звонок. Девушка, растерянным голосом назвавшись сотрудником представительства iHerb в России, сказала, что при обработке платежа Андрея сделала ошибку, в результате которой отправила ему большую сумму денег, а теперь она просит эту сумму вернуть. Молодой человек засомневался в словах девушки, и та, резко поменяв свой тон, стала угрожать заявлением в полицию и судом. Андрей продолжать разговор не стал.

Однако через две недели к нему домой на самом деле пришли сотрудники полиции и сообщили, что в отношении Андрея есть подозрение в мошенничестве. В ходе разбирательства выяснилось, что настоящие мошенники выманили у пенсионерки 150 000 рублей. И банки отследили, что часть из этих денег после многократных переводов в конечном итоге оказалась на счёте Андрея. Объяснения молодого человека, почему 126 980 рублей были переведены на его счёт, следствие пока не удовлетворили, поэтому Андрея признали подозреваемым по уголовному делу. Сейчас адвокаты пытаются доказать его невиновность.

— Схема, в которую попал Андрей, достаточна новая, в ней используют не только украденные данные тех, кто посещает популярные интернет-магазины, но и создают копии сайтов этих магазинов. Мошенниками проводится серьёзная подготовка, чтобы сбить с толку потенциальных жертв, — поясняет адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — При этом преступники идут на риск, что жертва, так же как и Андрей, откажется возвращать отмытые через перевод деньги. Но в этом случае жулики никакого наказания не понесут, так как следствие в большинстве случаев признает виновным именно того, у кого в итоге оказались похищенные денежные средства. Наверное, если бы Андрей сразу после разговора со лжепредставителем iHerb обратился в полицию или хотя бы в свой банк, он бы сейчас подозреваемым не был.

Скидки и баллы

Однако не только банковские карты являются объектом мошенничества с переводом стрелок. Часто в сети злоумышленников попадаются те, кто любит пользоваться различного рода баллами, которые начисляют розничные торговые сети своим покупателям. При этом, как и в случае с "банковским пластиком", мошенники рассчитывают на жадность самого потерпевшего. На просторах Интернета продаётся всё что угодно, а также и карты лояльности, уже заполненные баллами. Их предлагают даже в спам-рассылках, больше всего — "Выручай-карты" продуктовой сети "Пятёрочка". Эта карта весьма популярна, ведь при её использовании можно получить кешбэк в виде баллов, которыми можно оплачивать товары. Конечно, это не могло укрыться от внимания мошенников.

Пользуясь тем, что система безопасности карт "Пятёрочки" пока недотягивает до банковской, злоумышленники научились программным способом привязывать активированные карты лояльности к любым телефонным номерам (даже временным) и обходить защиту приложения, используемого "Пятёрочкой". Разумеется, программеры ретейловой сети тоже не сидят сложа руки, но, как только они находят средства защиты от одного скрипта, хакеры тут же создают новый (пример уже нерабочего тут ). В итоге по всей России появляются люди, которые набирают большое количество товаров и пытаются платить не деньгами, а исключительно баллами "выручайки".

Как сообщил Лайфу источник в "Пятёрочке", некоторые магазины этой сети придерживаются следующего правила: если покупатель расплачивается только баллами на сумму более 1000 рублей, то необходимо пригласить работника службы безопасности, чтобы тот проверил карту и предъявившего её покупателя.

— Очевидно, что организаторы схемы с картами магазинов сами их не обналичивают, а только продают через обезличенные аккаунты в Интернете, при этом их уверения, адресованные наивным покупателям такого "заряженного пластика", что, мол, за баллы ничего не будет, неправда, — утверждает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Действие, которое обманным путём позволяет человеку приобрести товары, вполне подпадает под статью 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Конечно, лишаться свободы из-за продуктов питания, скорее всего, никто из приобретателей заполненной баллами скидочной карты не хочет, однако, как и в случаях с банковскими картами, у многих почему-то срабатывает идея, что если сам ничего не похищал, то, значит, и ответственности никакой. Однако закон эту ситуацию может расценивать и по-другому.

Авторы Максим Греков