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За сутки в России выявили 30 873 новых случая ковида

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 9 956 679 заболевших.

10 декабря, 08:50

За сутки в России выявили 30 873 новых случая коронавируса, зафиксировано 1 176 летальных исходов, а выздоровели 35 657 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Больше всего заразившихся в Москве (+3477 за сутки), Петербурге (+2267), Подмосковье (+1712), Самарской области (+746), Красноярском крае (+733). Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим ковидом за сутки. © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим ковидом за сутки. © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в стране выявлено 9 956 679 заболевших, за весь период умерло 287 180 пациентов, выздоровело — 8 673 518.

Иммунолог Болибок рассказал о самой опасной мутации ковида

Иммунолог Болибок рассказал о самой опасной мутации ковида

А ранее врач Борис Чурадзе рассказал, что CoViD-19 может маскироваться под другие заболевания, так как симптомы ковида не являются специфическими и характерны для многих других недугов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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