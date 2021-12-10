В Петербурге разыскивают бойца ММА, напавшего на силовиков и сбежавшего из отдела МВД

В Петербурге разыскивают бойца ММА, который напал на силовиков и сбежал из отдела МВД. Видео © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге боец ММА Бунёд Тухтаев совершил дерзкий побег из отдела МВД после того, как напал на силовиков и пытался отобрать у них оружие. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что 28-летнего спортсмена поймали сотрудники центра противодействия экстремизму. Тухтаев попытался улизнуть ещё при задержании, инцидент попал на видео. Мужчина сопротивлялся, когда его сажали в машину, и это видно на кадрах. А спустя некоторое время выбежал из автомобиля, завязалась потасовка.

Бойца всё же удалось скрутить и доставить в отдел № 52. Однако пробыл он там недолго. На следующее утро Тухтаев попросился в туалет. На обратном пути его завели в комнату предварительного содержания, где спортсмен подкараулил сотрудника с электронным ключом, пошёл за ним и незаметно прошёл через открытые двери. На беглеца работники отдела не обратили внимания. Предварительно, на месте находились трое полицейских: один читал газету, а другие работали за компьютерами.

В отношении Тухтаева составили материалы по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", его разыскивают.