НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Петербурге разыскивают бойца ММА, напавшего на силовиков и сбежавшего из отдела МВД

При этом спортсмен пытался скрыться от правосудия ещё при задержании. Тогда между злоумышленником и правоохранителями завязалась потасовка, но его всё же удалось скрутить.

10 декабря, 09:05

Бунёд Тухтаев. Фото © Instagram / bunyod1993_0000

В Петербурге разыскивают бойца ММА, который напал на силовиков и сбежал из отдела МВД. Видео © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге боец ММА Бунёд Тухтаев совершил дерзкий побег из отдела МВД после того, как напал на силовиков и пытался отобрать у них оружие. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что 28-летнего спортсмена поймали сотрудники центра противодействия экстремизму. Тухтаев попытался улизнуть ещё при задержании, инцидент попал на видео. Мужчина сопротивлялся, когда его сажали в машину, и это видно на кадрах. А спустя некоторое время выбежал из автомобиля, завязалась потасовка.

Лайф узнал подробности побега заключённого из колонии строгого режима под Самарой

Лайф узнал подробности побега заключённого из колонии строгого режима под Самарой

Бойца всё же удалось скрутить и доставить в отдел № 52. Однако пробыл он там недолго. На следующее утро Тухтаев попросился в туалет. На обратном пути его завели в комнату предварительного содержания, где спортсмен подкараулил сотрудника с электронным ключом, пошёл за ним и незаметно прошёл через открытые двери. На беглеца работники отдела не обратили внимания. Предварительно, на месте находились трое полицейских: один читал газету, а другие работали за компьютерами.

В отношении Тухтаева составили материалы по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", его разыскивают.

Член ОНК Мальцев: Киллер Мавриди попытался имитировать суицид для нового побега

Член ОНК Мальцев: Киллер Мавриди попытался имитировать суицид для нового побега

Ранее ФСБ показала задержание подростка-анархиста со взрывчаткой в Ярославской области. На кадрах видно, как спутник подозреваемого предпринял попытку побега, но потом остановился.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1