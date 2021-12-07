"Всем лежать!": ФСБ показала задержание подростка-анархиста со взрывчаткой в Ярославской области
На кадрах видно, как спутник подозреваемого предпринял попытку побега, но потом остановился.
Скриншот видео © ФСБ России
Задержание подростка-анархиста со взрывчаткой в Ярославской области. Видео © ФСБ России
ФСБ России опубликовала видео задержания в Ярославской области 16-летнего подростка, который планировал резонансные акции и готовил взрывчатку. Кадры обнародовал центр общественных связей спецслужбы.
Во время обыска у подростка изъяли самодельное бризантное взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и боеприпасы. Кроме того, у анархиста нашли средства связи и коммуникации. В отношении него завели уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.
А ранее ФСБ пресекла деятельность украинских спецслужб на территории трёх регионов России. Сотрудники органов безопасности задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Незалежной, который готовил теракт. Также задержаны два агента СБУ, которые собирали данные о стратегических объектах.
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