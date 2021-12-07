Во время обыска у подростка изъяли самодельное бризантное взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранящиеся обрез охотничьего ружья и боеприпасы. Кроме того, у анархиста нашли средства связи и коммуникации. В отношении него завели уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.