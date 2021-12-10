В Минздраве ЮАР заявили, что штамм ковида "омикрон" стал доминирующим в республике

В ноябре штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в Южно-Африканской Республике, он замещает другие варианты ковида. Об этом заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

"Генетические тесты показывают, что омикрон-штамм стал доминирующим вариантом коронавируса уже в ноябре, до 70% всех случаев приходятся на него. Омикрон-штамм быстро замещает дельта-штамм", — заявил глава Минздрава в ходе брифинга, трансляция которого проходит в "Фейсбуке".

Паахла отметил, что по сравнению с другими вариантами коронавируса человек, болеющий "омикроном", способен заразить значительно большее количество людей.