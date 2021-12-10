В Минздраве ЮАР заявили, что штамм ковида "омикрон" стал доминирующим в республике
Человек, болеющий этим вариантом ковида, способен заразить значительно большее количество людей, если сравнивать с другими мутациями, отметил министр здравоохранения Паахла.
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В ноябре штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в Южно-Африканской Республике, он замещает другие варианты ковида. Об этом заявил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.
"Генетические тесты показывают, что омикрон-штамм стал доминирующим вариантом коронавируса уже в ноябре, до 70% всех случаев приходятся на него. Омикрон-штамм быстро замещает дельта-штамм", — заявил глава Минздрава в ходе брифинга, трансляция которого проходит в "Фейсбуке".
Паахла отметил, что по сравнению с другими вариантами коронавируса человек, болеющий "омикроном", способен заразить значительно большее количество людей.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала главные отличия ковида при штамме "омикрон". По словам специалиста, при новом варианте коронавируса пока преобладают лёгкие и среднетяжёлые формы заболевания.
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