Риелтор Бендриков спрогнозировал снижение цен на квартиры в 2022 году

На непредсказуемом рынке недвижимости в 2022 году ожидается понижение стоимости квадратного метра, так как сейчас из-за низких ипотечных ставок цены на квартиры в России находятся на пике. Таким мнением в беседе с телеканалом "360" поделился риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

"В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на 5–7% либо останется такой же, какая она есть", — отметил специалист.

По его словам, уже сейчас люди ведут торг за цены на квартиры, в связи с чем падает стоимость квадратного метра во вторичном жилье, при этом тот же показатель в первичном жилье также высокий. Бендриков отметил, что застройщики пытаются удержать стоимость квадратного метра, для чего продают квартиры с ремонтом и мебелью. В свою очередь эксперт агентства недвижимости Сергей Забаров заявил, что цена на недвижимость будет расти согласно инфляции.

А риелтор Наталья Перескокова рассказала, что в начале 2022 года планируется стагнация цен на квартиры в новостройках, а стоимость вторичного жилья может ослабнуть.

"Но потом если экономическая ситуация будет такая же, инфляция будет расти, то и цены на недвижимость увеличатся. Надо понимать, что если валюта растёт, то, соответственно, дорожают стройматериалы, услуги, электричество, растёт цена за квадратный метр", — отметила Перескокова.

По словам экспертов, на стоимость квадратного метра влияют не только ипотечная ставка и валюта, но и спрос, который в некоторых случаях создаётся искусственно. Как отмечают специалисты, непредсказуемость рынка может толкнуть на мысль о покупке недвижимости перед самым Новым годом, и это очень неплохое решение, поскольку можно даже получить скидку. Перескокова также подчеркнула, что жилищный вопрос стоит закрывать в зимнее время, пока рынок живой и есть хорошее предложение. Однако нужно быть осторожными. По мнению Бендрикова, новую квартиру лучше покупать только в том случае, если уже что-то продано.