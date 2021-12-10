Устроившему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву предъявили окончательное обвинение
В материалах уголовного дела указывается, что арестованный пытался подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур.
Ильназ Галявиев
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Ильназу Галявиеву, который в мае устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек, предъявлено окончательное обвинение по четырём статьям. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Как указано в релизе, арестованному вменяют убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённые общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатки и взрывного устройства, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.
Галявиев пытался подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, что и стало причиной трагических событий, указано в материалах дела. О них он узнал в Интернете, скопировал их поведение при нападении.
Напомним, что в мае этого года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека.
В середине сентября сообщалось, что Галявиева этапировали из Бутырки в СИЗО Петербурга. Предположительно, это было сделано для проведения дополнительных психиатрических экспертиз. 7 октября Басманный суд Москвы продлил ему арест до 11 января 2022 года.
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