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Терапевт Луканина посоветовала москвичам налегать на пельмени в морозы

Вместе с тем зимой не стоит забывать защищать кожу, добавила медик. По её словам, необходимо использовать кремы с повышенным содержанием липидов, которые уберегут от обморожений.

10 декабря, 09:50

Фото © Pexels

С резким повышением атмосферного давления и температуры жителям Москвы поможет справиться правильное и сбалансированное питание. Об этом сообщила врач-терапевт, заместитель главного врача "Инвитро-Москва" Анастасия Луканина.

По словам медика, в зимний период важно не забывать про витамины и микроэлементы. При этом следует ограничить употребление кофеина и алкоголя. Также не стоит забывать про жиры, которые помогают термогенезу (процесс производства тепла в организме. — Прим. Лайфа), отметила Луканина. Она напомнила, что в период перепада температур лучше не экспериментировать с диетами.

"В зимнее время можно обратить внимание на национальную кухню. Например, в пельменях достаточное количество углеводов, белков и жиров. Причём они сбалансированы таким образом, что человек быстро согревается и долгое время испытывает чувство насыщения", — цитирует "Газета.ru" терапевта.

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Вместе с тем зимой не стоит забывать о защите кожи, добавила специалист. По её словам, необходимо использовать кремы с повышенным содержанием липидов, которые предотвратят обморожения.

А ранее хирург Анастасия Акулова объяснила причину "синюшности" рук на морозе. Так, по словам медика, нормальная реакция после пребывания на холоде — это покраснение конечностей. А если пальцы бледнеют или даже синеют, это может говорить об опасных симптомах.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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