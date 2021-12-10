Вместе с политологом Нарочницкой Молдавия не впустила члена ОП РФ Журавлёва

Власти Молдавии вместе с российским политологом Натальей Нарочницкой не впустили в страну и члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлёва. Как сообщает РИА "Новости", накануне он прилетел в Кишинёв, но был остановлен на погранконтроле.

"Надуманное, необоснованное решение пограничной службы Молдавии", — сказал Журавлёв, комментируя невозможность попасть в республику.

По словам члена ОП РФ, решение молдавских пограничников никак не связано с его поведением или действиями.