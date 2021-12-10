Вместе с политологом Нарочницкой Молдавия не впустила члена ОП РФ Журавлёва
По словам общественника, решение погранслужбы республики никак не связано с его поведением или действиями. Он убеждён, что здесь речь идёт о "надуманных и необоснованных" действиях пограничников.
Владимир Журавлёв. Фото © Общественная палата Ленинградской области
Власти Молдавии вместе с российским политологом Натальей Нарочницкой не впустили в страну и члена Общественной палаты РФ Владимира Журавлёва. Как сообщает РИА "Новости", накануне он прилетел в Кишинёв, но был остановлен на погранконтроле.
"Надуманное, необоснованное решение пограничной службы Молдавии", — сказал Журавлёв, комментируя невозможность попасть в республику.
По словам члена ОП РФ, решение молдавских пограничников никак не связано с его поведением или действиями.
Напомним, Нарочницкую не впустили в Молдавию, развернув по прилёте в страну. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что де-факто миграционные власти республики депортировали россиянку.
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