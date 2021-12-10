Илон Маск поделился планами уйти с работы и стать блогером
Некоторые пользователи соцсетей поинтересовались у предпринимателя, не хочет ли он участвовать в трансляциях прохождения видеоигр.
Илон Маск. Фото © Shutterstock
Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что думает о возможности уйти с работы и стать влиятельным блогером. Своими планами предприниматель поделился в "Твиттере".
"Подумываю уйти с работы и стать на постоянной основе влиятельным блогером", — написал Маск и поинтересовался мнением пользователей.
Несколько блогеров с миллионной аудиторией уже предложили предпринимателю помочь с продвижением его каналов. А некоторые комментаторы спросили, не хочет ли он принять участие в трансляциях прохождения видеоигр. Кроме того, один из пользователей заявил, что был бы первым подписчиком Маска, если тот заведёт аккаунт на OnlyFans. На это бизнесмен ответил, что, может быть, так и поступит.
Ранее Лайф рассказывал, что Илон Маск выполнил обещание и официально стал бездомным. Бизнесмен продал свою виллу площадью в 19 гектаров за 32 миллиона долларов.
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