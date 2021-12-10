Матч чемпионата России между ЦСКА и "Арсеналом" перенесли из-за мороза

Матч 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и тульским "Арсеналом" отменён из-за погодных условий. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Матч должен был состояться в субботу, 11 декабря, на столичной "ВЭБ-арене". Начало игры было запланировано на 16:30 по московскому времени.

"Игрокам ЦСКА сообщили, что матч не состоится. На 99% решение об отмене принято, если ситуацию не решат переиграть в последний момент", — отметил один из источников.

Информацию об отмене матча подтвердил и заместитель генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" Василий Конов. По его словам, решение было принято после консультаций с клубами и запроса прогноза погоды в Росгидромете.

"По моей информации, матч ЦСКА – "Арсенал" уже перенесён. Никаких замеров температуры завтра не будет, так как не будет игры, — измеряют, только если есть сомнения до последнего", — написал Конов в своём телеграм-канале.