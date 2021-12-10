Скелетонист Третьяков одержал вторую победу в сезоне на этапах Кубка мира

Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира в немецком Винтерберге. По сумме двух попыток его общее время составило 1 минуту 51,05 секунды.

Серебряную медаль завоевал немец Аксель Юнг, его отставание составило 0,29 секунды. Третьим стал Кристофер Гротхер (+0,59 секунды), также представляющий сборную Германии.

Россиянин Никита Трегубов занял шестое место (+0,68). Его соотечественник Владислав Семёнов стал 13-м (+1,15).

Для Третьякова победа стала второй в нынешнем сезоне. В середине ноября он первенствовал на трассе в австрийском Игльсе.