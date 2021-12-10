НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Скелетонист Третьяков одержал вторую победу в сезоне на этапах Кубка мира

В общем зачёте олимпийский чемпион Сочи-2014 вышел на третье место.

10 декабря, 12:25
<p>Фото © ТАСС / EPA / FRIEDEMANN VOGEL</p>

Фото © ТАСС / EPA / FRIEDEMANN VOGEL

Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира в немецком Винтерберге. По сумме двух попыток его общее время составило 1 минуту 51,05 секунды.

Серебряную медаль завоевал немец Аксель Юнг, его отставание составило 0,29 секунды. Третьим стал Кристофер Гротхер (+0,59 секунды), также представляющий сборную Германии.

Россиянин Никита Трегубов занял шестое место (+0,68). Его соотечественник Владислав Семёнов стал 13-м (+1,15).

Россиянин Третьяков выиграл стартовый этап Кубка мира по скелетону

Россиянин Третьяков выиграл стартовый этап Кубка мира по скелетону

Для Третьякова победа стала второй в нынешнем сезоне. В середине ноября он первенствовал на трассе в австрийском Игльсе.

В общем зачёте Третьяков, набравший 754 очка, поднялся на третье место. Олимпийского чемпиона Сочи-2014 опережают только Гротхер (835 баллов) и Юнг (811).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1