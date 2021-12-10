Скелетонист Третьяков одержал вторую победу в сезоне на этапах Кубка мира
В общем зачёте олимпийский чемпион Сочи-2014 вышел на третье место.
Фото © ТАСС / EPA / FRIEDEMANN VOGEL
Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира в немецком Винтерберге. По сумме двух попыток его общее время составило 1 минуту 51,05 секунды.
Серебряную медаль завоевал немец Аксель Юнг, его отставание составило 0,29 секунды. Третьим стал Кристофер Гротхер (+0,59 секунды), также представляющий сборную Германии.
Россиянин Никита Трегубов занял шестое место (+0,68). Его соотечественник Владислав Семёнов стал 13-м (+1,15).
Для Третьякова победа стала второй в нынешнем сезоне. В середине ноября он первенствовал на трассе в австрийском Игльсе.
В общем зачёте Третьяков, набравший 754 очка, поднялся на третье место. Олимпийского чемпиона Сочи-2014 опережают только Гротхер (835 баллов) и Юнг (811).
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