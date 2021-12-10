НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин обсудил с Совбезом РФ экономические интересы в контексте международной экоповестки

Доклады по данному вопросу должны представить первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава МИД России Сергей Лавров.

10 декабря, 12:13

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ поднял вопросы обеспечения экономических интересов нашей страны.

"Предлагаю сегодня обсудить вопросы нашей экономической безопасности, обеспечения экономических интересов России в контексте сегодняшней экологической международной повестки", — сказал Путин в начале мероприятия.

Песков: Москва готовит документ по теме гарантий безопасности в Европе

Песков: Москва готовит документ по теме гарантий безопасности в Европе

Доклады на данную тему должны представить первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил с членами Совбеза подростковую преступность. На встрече в видеоформате присутствовали председатель Совета Федерации, руководитель Администрации Президента, министр обороны, директор Службы внешней разведки, генеральный прокурор и другие.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1