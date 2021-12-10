Путин обсудил с Совбезом РФ экономические интересы в контексте международной экоповестки

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ поднял вопросы обеспечения экономических интересов нашей страны.

"Предлагаю сегодня обсудить вопросы нашей экономической безопасности, обеспечения экономических интересов России в контексте сегодняшней экологической международной повестки", — сказал Путин в начале мероприятия.

Доклады на данную тему должны представить первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава МИД РФ Сергей Лавров.