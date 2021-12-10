Путин обсудил с Совбезом РФ экономические интересы в контексте международной экоповестки
Доклады по данному вопросу должны представить первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава МИД России Сергей Лавров.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ поднял вопросы обеспечения экономических интересов нашей страны.
"Предлагаю сегодня обсудить вопросы нашей экономической безопасности, обеспечения экономических интересов России в контексте сегодняшней экологической международной повестки", — сказал Путин в начале мероприятия.
Доклады на данную тему должны представить первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил с членами Совбеза подростковую преступность. На встрече в видеоформате присутствовали председатель Совета Федерации, руководитель Администрации Президента, министр обороны, директор Службы внешней разведки, генеральный прокурор и другие.
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