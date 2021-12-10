Большинство россиян считают рекламой рекомендательные алгоритмы в Сети, выяснил РОЦИТ

Большинство россиян (77,5%) считают, что рекомендательные алгоритмы в Сети — это разновидность рекламы. Об этом свидетельствуют результаты исследования Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

"Цифровизация проникает во всё большее число отраслей, и РОЦИТ внимательно следит за трендами, в том числе изучая мнение пользователей", — подчеркнули организаторы исследования.

Так, 53,2% респондентов считают, что рекомендательные алгоритмы не могут навязывать им покупку товара или услуги. В то же время противоположного мнения придерживаются 33% опрошенных. При этом большинство граждан (74%) хотели бы, чтобы можно было отключать подобные инструменты. А около 11% респондентов не согласны с этим.

Уточняется, что РОЦИТ проводил онлайн-опрос с 10 по 17 ноября 2021 года. В исследовании приняли участие полторы тысячи россиян старше 18 лет.