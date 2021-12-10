Генсек НАТО Столтенберг изъявил желание вести диалог по Украине в "нормандском формате"
Глава Североатлантического альянса отметил, что "концентрация сил России у границы" Незалежной якобы подрывает безопасность в Европе.
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НАТО выступает за продолжение диалога по Украине в "нормандском формате", так как он обретает "особое значение в ситуации, когда напряжённость особенно высока". Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции после встречи с главами МИД и Минобороны Франции.
"Сегодня мы говорили о концентрации сил России у границы Украины, что создаёт всё большую напряжённость и подрывает безопасность в Европе", — отметил Столтенберг.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин обвинил НАТО в желании сделать Россию Московией.
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