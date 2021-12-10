Генсек НАТО Столтенберг изъявил желание вести диалог по Украине в "нормандском формате"

НАТО выступает за продолжение диалога по Украине в "нормандском формате", так как он обретает "особое значение в ситуации, когда напряжённость особенно высока". Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции после встречи с главами МИД и Минобороны Франции.