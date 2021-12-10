Кузнецова: Секции в школах должны быть бесплатными

Это предусмотрено народной программой "Единой России", напоминает вице-спикер Госдумы.

Вице-спикер Госдумы, глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова считает, что секции в школах должны быть бесплатными — это предусматривает народная программа "Единой России". Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 24". По словам Кузнецовой, при воспитании детей важно оградить их от того, что разрушает их личность, а также предоставить альтернативу. Речь в данном случае идёт не только об онлайн-развлечениях.

"Это и онлайн, потому что сегодня Интернет — это зона активности и реальности для современных детей, и офлайн-активности: доступные кружки, бесплатные секции, например, в школах. Это часть народной программы, должны быть бесплатные секции для детей до 18 лет, это абсолютно точно, этого нужно добиваться", — сказала она.

Кузнецова добавила, что в России на 10% сократилось число учреждений дополнительного образования и на 5,2% — число детей, которые в них участвуют. В Госдуме призвали внимательно отнестись к этим цифрам и проанализировать тенденцию.

"Отчасти, выясняя причину, мы увидели, что идёт не сокращение, а именно оформление единого юрлица, то есть по факту учреждение остаётся, но как лицо оно сливается, поэтому мы видим такие цифры", — подчеркнула депутат.