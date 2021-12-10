Стала известна дата выхода нового сезона сериала "Сваты"

Седьмой, финальный сезон сериала "Сваты" выйдет на экраны уже 20 декабря. Об этом говорится в анонсе украинского телеканала "1+1", который будет транслировать серии, а также в фан-аккаунте режиссёра картины Андрея Яковлева в "Инстаграме".

"Уже 20 декабря на "1+1" премьера первой серии. К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на "Ютубе", — отмечается в публикации.

Ранее актёр Фёдор Добронравов отметил, что сам, как и телезрители, хочет как можно скорее увидеть сериал на экранах. Однако, по его словам, артисты не могут знать всех деталей, касающихся организационных моментов.