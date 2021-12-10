Стала известна дата выхода нового сезона сериала "Сваты"
Как отметил режиссёр Андрей Яковлев, в России премьера состоится чуть позже, а до этого серии можно будет посмотреть на "Ютубе".
Заставка седьмого сезона сериала "Сваты". Фото © Instagram / andreyakovlev_official
Седьмой, финальный сезон сериала "Сваты" выйдет на экраны уже 20 декабря. Об этом говорится в анонсе украинского телеканала "1+1", который будет транслировать серии, а также в фан-аккаунте режиссёра картины Андрея Яковлева в "Инстаграме".
"Уже 20 декабря на "1+1" премьера первой серии. К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на "Ютубе", — отмечается в публикации.
Ранее актёр Фёдор Добронравов отметил, что сам, как и телезрители, хочет как можно скорее увидеть сериал на экранах. Однако, по его словам, артисты не могут знать всех деталей, касающихся организационных моментов.
"Сваты" — проект украинской студии "Квартал-95", пользующийся большой популярностью у российских зрителей. Всего было выпущено шесть сезонов (с 2008 по 2013 год), а также мюзикл "Новогодние сваты". К тому же были созданы телепередача "Сваты у плиты" и сериал "Байки Митяя". Почему седьмой сезон проекта может провалиться, читайте на сайте uznayvse.ru.
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