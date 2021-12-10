На Алтае полицейский застрелил бывшего осуждённого, с прутом напавшего на его напарника
Ранее судимый за грабёж, кражу, наркотики и нанесение тяжких телесных повреждений мужчина удерживал дома шестилетнего сына приятелей. Именно поэтому к нему и прибыли правоохранители.
Роман Мик. Фото © SHOT
В Рубцовске Алтайского края полицейский застрелил жителя с железным прутом, напавшего на правоохранителей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, сотрудники приехали на вызов об удержании ребёнка, тогда-то всё и случилось.
Пара с тремя детьми пришла в гости к друзьям — 36-летнему Роману Мику и его сожительнице. Изрядно выпив, влюблённые поругались, и гости решили оставить их наедине. Муж вывел из квартиры двух детей, а жена должна была забрать шестилетнего сына, но хозяева вытолкали её за дверь, а мальчик остался внутри.
Шокированная женщина вызвала полицию, однако правоохранителям никто не открыл. Вдруг из окна дома вылез хозяин с прутом и набросился на полицейского, сидящего за рулём, ударил его по голове, а затем и вовсе принялся избивать.
Один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, и тогда Мик направился в его сторону. Сотрудник выстрелил ему в руку, но Роман продолжал идти. После ещё двух предупредительных выстрелов полицейский был вынужден стрелять на поражение. Мик умер на месте.
Сейчас сотрудников полиции госпитализировали, у одного диагностировали вывих, а у его коллеги — черепно-мозговую травму. Запертого в квартире ребёнка вернули родителям, мальчик не пострадал.
Уточняется, что ранее Мик был судим за грабёж, кражу, наркотики и нанесение тяжких телесных повреждений.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге разыскивают бойца ММА, напавшего на силовиков и сбежавшего из отдела МВД. При этом спортсмен пытался скрыться от правосудия ещё при задержании. Тогда между злоумышленником и правоохранителями завязалась потасовка, но его всё же удалось скрутить.
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