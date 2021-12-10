Автор "Ночного дозора" Сергей Лукьяненко назвал призывы к отказу от вакцинации терроризмом
"Мы же не разрешаем людям призывать к терроризму, насилию, самоубийству и так далее, у нас есть для этого законы", — заметил писатель.
Писатель Сергей Лукьяненко © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В отношении публичных персон, призывающих к отказу от вакцинации или несоблюдению противоэпидемиологических мер, должны быть применены меры правового характера. Так считает известный писатель, автор книг "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Сергей Лукьяненко. По его мнению, такие действия можно приравнять к терроризму или призыву к насилию.
Лукьяненко назвал призывы к отказу от вакцинации терроризмом © LIFE
"Если человек не чувствует моральной ответственности, если предпочитает закрывать глаза и повторять бред, а к нему прислушиваются, то, возможно, в такой ситуации должно быть и влияние государства. В том числе и какие-то меры административного, правового характера, которые, конечно, должны быть", — считает писатель.
Он отметил, что подобные абсурдные высказывания, которые мешают государству защищать и спасать людей от коронавируса, даже можно назвать экстремистскими.
"Мы же не разрешаем людям призывать к терроризму, насилию, самоубийству и так далее, у нас есть для этого законы. А здесь это в общем-то призыв к людям рискнуть и пожертвовать своей жизнью", — пояснил Лукьяненко.
Напомним, что в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая, актёры Егор Бероев и Оскар Кучера, Мария Шукшина и другие медийные персоны. Медики отметили, что знакомы с их позицией по поводу прививок, и предложили им вместе пройти по красным зонам, реанимациям и моргам. А ранее Лайф писал, что побывавшие в красной зоне делают выбор в пользу прививки. Об этом рассказал главврач больницы имени Боткина.
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