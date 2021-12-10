Автор "Ночного дозора" Сергей Лукьяненко назвал призывы к отказу от вакцинации терроризмом

В отношении публичных персон, призывающих к отказу от вакцинации или несоблюдению противоэпидемиологических мер, должны быть применены меры правового характера. Так считает известный писатель, автор книг "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Сергей Лукьяненко. По его мнению, такие действия можно приравнять к терроризму или призыву к насилию.

Лукьяненко назвал призывы к отказу от вакцинации терроризмом © LIFE

"Если человек не чувствует моральной ответственности, если предпочитает закрывать глаза и повторять бред, а к нему прислушиваются, то, возможно, в такой ситуации должно быть и влияние государства. В том числе и какие-то меры административного, правового характера, которые, конечно, должны быть", — считает писатель.

Он отметил, что подобные абсурдные высказывания, которые мешают государству защищать и спасать людей от коронавируса, даже можно назвать экстремистскими.

"Мы же не разрешаем людям призывать к терроризму, насилию, самоубийству и так далее, у нас есть для этого законы. А здесь это в общем-то призыв к людям рискнуть и пожертвовать своей жизнью", — пояснил Лукьяненко.