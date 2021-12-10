Россия положительно оценивает взаимодействие с США в сфере кибербезопасности
Как подчеркнул представитель Кремля Песков, налажен рабочий механизм, который выполняет свои функции.
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Москва положительно оценивает общую работу России и США в сфере кибербезопасности по итогам саммита в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Налажен рабочий механизм, и он выполняет свои функции. В этом плане мы можем скорее дать положительную оценку тому, как в этой части женевские договорённости реализуются", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф рассказывал, что посол Анатолий Антонов заявил об активном взаимодействии РФ и США в сфере кибербезопасности. Дипломат также выразил надежду на то, что со временем диалог в этой области с американскими коллегами приобретёт всесторонний характер.
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