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Россия положительно оценивает взаимодействие с США в сфере кибербезопасности

Как подчеркнул представитель Кремля Песков, налажен рабочий механизм, который выполняет свои функции.

10 декабря, 11:24

Фото © Pexels

Москва положительно оценивает общую работу России и США в сфере кибербезопасности по итогам саммита в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Налажен рабочий механизм, и он выполняет свои функции. В этом плане мы можем скорее дать положительную оценку тому, как в этой части женевские договорённости реализуются", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Лайф рассказывал, что посол Анатолий Антонов заявил об активном взаимодействии РФ и США в сфере кибербезопасности. Дипломат также выразил надежду на то, что со временем диалог в этой области с американскими коллегами приобретёт всесторонний характер.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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