Россия положительно оценивает взаимодействие с США в сфере кибербезопасности

Москва положительно оценивает общую работу России и США в сфере кибербезопасности по итогам саммита в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Налажен рабочий механизм, и он выполняет свои функции. В этом плане мы можем скорее дать положительную оценку тому, как в этой части женевские договорённости реализуются", — сказал представитель Кремля.