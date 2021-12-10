В Москве запустили спецпроект, направленный на борьбу с буллингом

Спецпроект, посвящённый борьбе с буллингом, стартовал на сайте "Москва 24". В его рамках известные российские актёры, певцы, телеведущие и стендап-комики расскажут истории тех, кто подвергался травле в школе или на работе. Кроме того, будут даны советы, как защитить себя от словесной агрессии.

Согласно данным ВЦИОМа, с травлей в школе сталкивались 38% россиян, а на работе — 32%. Буллингом считаются непристойные шутки, оскорбления, угрозы, избиения и другие способы психологического или физического воздействия.

"Продолжительная травля провоцирует эмоциональные травмы, а иногда приводит к печальным последствиям", — отмечают авторы спецпроекта.