Порошенко стал лидером антирейтинга политиков Украины

Если бы в ближайшее время на Украине проходили выборы главы государства, больше всего голосов (23,5%) получил бы действующий президент Владимир Зеленский. При этом антирейтинг возглавил Пётр Порошенко, который руководил Украиной в 2014–2019 годах. Такими результатами опроса, проведённого 6–8 декабря, поделились аналитики социологической группы "Рейтинг".

Около половины (47%) украинцев отметили, что не хотят голосовать за Петра Порошенко ни при каких обстоятельствах. В то же время поддержать его готово 13,4% респондентов. Также 9,9% хотели бы, чтобы их президентом стала лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, за главу "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко готово проголосовать 9,3% респондентов, а за бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова проголосовало бы 7,5% украинцев.

Причём 37% украинцев не стали бы голосовать за Тимошенко, а за Бойко и Зеленского голоса не отдало бы 35% и 33% опрошенных соответственно. Ежегодное обращение украинского лидера к Раде 1 декабря полностью слушало 14%, лишь отдельные моменты — 34%, а практически половина (52%) не слушали и не знают, о чём в нём шла речь.

Указывается, что опрос проводился во всех украинских регионах методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера), в нём приняло участие 2500 респондентов старше 18 лет.