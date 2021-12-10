В Мурманске арестован каратист, обвинённый в изнасилованиях и "БДСМ-занятиях" с детьми
При обыске у 49-летнего тренера нашли сотни дисков с видео, а также приспособления для незаконных "уроков".
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Суд в Мурманске на два месяца арестовал 49-летнего тренера по карате, которого обвинили в изнасиловании учениц и съёмке "голых БДСМ-занятий". Он проходит по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
"По версии следствия, в период с 2013 по 2014 год обвиняемый, являясь детским спортивным тренером, совершал в отношении малолетней 2000 года рождения развратные действия", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в аппарат Следственного управления СК России по Мурманской области.
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Напомним, в Мурманске бывшая ученица скомпрометировала своего тренера по карате, обвинив в изнасиловании и съёмке "голых БДСМ-занятий" с детьми. На данный момент известно уже как минимум о двух потерпевших. При обыске у 49-летнего мужчины нашли сотни дисков с видео, а также приспособления для незаконных "уроков": наручники, плётки, маски и вибраторы. Против педагога возбуждено два уголовных дела.
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