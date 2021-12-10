В Мурманске арестован каратист, обвинённый в изнасилованиях и "БДСМ-занятиях" с детьми

Суд в Мурманске на два месяца арестовал 49-летнего тренера по карате, которого обвинили в изнасиловании учениц и съёмке "голых БДСМ-занятий". Он проходит по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

"По версии следствия, в период с 2013 по 2014 год обвиняемый, являясь детским спортивным тренером, совершал в отношении малолетней 2000 года рождения развратные действия", — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в аппарат Следственного управления СК России по Мурманской области.