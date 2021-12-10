В Оренбургской области поймали работников "медцентра", похищавших алкоголиков и наркоманов

В Оренбургской области правоохранители задержали двух работников фиктивного медицинского центра, которые похищали людей под видом лечения от алкоголизма и наркозависимости. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".

По данным оперативников, злоумышленники создали сайт, на котором предлагали услуги по оздоровлению пациентов. При этом сами работники учреждения даже не имели медицинского образования. Обратившиеся в компанию родственники зависимых оплачивали курс реабилитации, после чего тех насильно отправляли в "медицинский центр". Так, в разное время там находилось более 20 человек.

"Фигуранты применяли к ним насилие, моральное и психологическое давление. На связь с родными потерпевшие выходили один раз в неделю, а все телефонные звонки проходили под строгим контролем", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уточняется, что оба подозреваемых были задержаны на территории Оренбургского района при участии сотрудников регионального управления Росгвардии.