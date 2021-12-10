Путин призвал шире внедрять в ЕАЭС механизмы маркировки товаров

Россия предлагает шире внедрять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) механизмы маркировки товаров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"У России имеется ряд предложений по обеспечению прозрачности рынков товаров и услуг в ЕврАзЭС. Мы надеемся на их поддержку со стороны партнёров по интеграции. В частности, речь идёт о более широком внедрении механизмов маркировки товаров, которые уже успешно применяются для отдельных товарных позиций", — отметил российский лидер.