Путин призвал шире внедрять в ЕАЭС механизмы маркировки товаров
Президент отметил, что у Москвы имеется ряд предложений по этому поводу. А также выразил надежду на их поддержку со стороны партнёров по интеграции.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL
Россия предлагает шире внедрять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) механизмы маркировки товаров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"У России имеется ряд предложений по обеспечению прозрачности рынков товаров и услуг в ЕврАзЭС. Мы надеемся на их поддержку со стороны партнёров по интеграции. В частности, речь идёт о более широком внедрении механизмов маркировки товаров, которые уже успешно применяются для отдельных товарных позиций", — отметил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия не становилась врагом ни одной стране. При этом определённая часть мира считает РФ своим противником, отметил глава государства.
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