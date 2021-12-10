Политолог Шатилов назвал истинные мотивы Украины в инциденте с кораблём "Донбасс"
Эксперт отметил, что украинская сторона не заходит за красную линию: она приближается, но потом отступает. Если же Незалежная преодолеет эту границу, последует жёсткий ответ.
Украинский корабль "Донбасс".
Фото © Корабли
Незалежная пытается спровоцировать Россию на жёсткие действия, чтобы обвинить потом нашу страну в агрессии. Таким мнением с Лайфом поделился политолог Александр Шатилов, комментируя инцидент с кораблём ВМС Украины у Керченского пролива.
"Украина старается такими тактическими уколами спровоцировать Россию на жёсткие действия, чтобы потом обвинить её в агрессии, великодержавности, в амбициях и в том, что она обрушится на Украину. Такая тактика сейчас особенно популярна у украинской стороны, потому что противостояние вокруг Донбасса достигло наивысшей точки. Я думаю, что такого рода провокации будут продолжаться и далее", — сообщил наш собеседник.
Второй момент, по его мнению, связан с непониманием украинской стороной, чем завершилась беседа российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Так, Незалежная "пытается понять позицию" Москвы и Вашингтона. Шатилов считает, что целью провокации с "Донбассом" является не прорыв куда-либо, а выявление реакции России и США: "насколько Москва жёстко будет действовать в этой ситуации и насколько Вашингтон поддержит или нет".
"В данной ситуации Россия ведёт себя обоснованно сдержанно. Во-первых, есть красная линия, вокруг которой Украина ходит, но пока не переступает, и в этой ситуации, что называется, "кто первый ошибётся, тот и проиграет". В этом плане российская сторона проявляет чудеса выдержки и ответственности", — отметил собеседник Лайфа.
По его словам, Запад "демонизирует Россию". В этой связи никто не хочет давать лишний повод западным СМИ "полоскать нас". К тому же Украина не заходит за красную линию: она приближается, но потом отступает. Если же Незалежная преодолеет её, то, считает Шатилов, будет более жёсткий ответ.
Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Позднее стало известно, что корабль лёг на обратный курс. Министр обороны Незалежной Алексей Резников заявил, что "Донбасс" находился в Азовском море на законных основаниях.
Это уже не первый инцидент в данном регионе. Так, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли. Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года.
Комментариев: 0