Политолог Шатилов назвал истинные мотивы Украины в инциденте с кораблём "Донбасс"

Незалежная пытается спровоцировать Россию на жёсткие действия, чтобы обвинить потом нашу страну в агрессии. Таким мнением с Лайфом поделился политолог Александр Шатилов, комментируя инцидент с кораблём ВМС Украины у Керченского пролива.

"Украина старается такими тактическими уколами спровоцировать Россию на жёсткие действия, чтобы потом обвинить её в агрессии, великодержавности, в амбициях и в том, что она обрушится на Украину. Такая тактика сейчас особенно популярна у украинской стороны, потому что противостояние вокруг Донбасса достигло наивысшей точки. Я думаю, что такого рода провокации будут продолжаться и далее", — сообщил наш собеседник.

Второй момент, по его мнению, связан с непониманием украинской стороной, чем завершилась беседа российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Так, Незалежная "пытается понять позицию" Москвы и Вашингтона. Шатилов считает, что целью провокации с "Донбассом" является не прорыв куда-либо, а выявление реакции России и США: "насколько Москва жёстко будет действовать в этой ситуации и насколько Вашингтон поддержит или нет".

"В данной ситуации Россия ведёт себя обоснованно сдержанно. Во-первых, есть красная линия, вокруг которой Украина ходит, но пока не переступает, и в этой ситуации, что называется, "кто первый ошибётся, тот и проиграет". В этом плане российская сторона проявляет чудеса выдержки и ответственности", — отметил собеседник Лайфа.