Захарова назвала очевидной провокацией действия корабля ВМС Украины в Азовском море

Действия судна ВМС Украины "Донбасс" в Азовском море являются очередной провокацией. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"По-моему, это очевидно. Это очередная провокация. Она просто не одна, не единичная, не индивидуальная. Это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ", — сказала она.