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Захарова назвала очевидной провокацией действия корабля ВМС Украины в Азовском море

В МИД заявили, что Киев осуществляет целый комплекс провокативных действий у российских границ.

10 декабря, 10:32
<p>Мария Захарова.</p><p>Фото © Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Мария Захарова.

Фото © Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Действия судна ВМС Украины "Донбасс" в Азовском море являются очередной провокацией. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"По-моему, это очевидно. Это очередная провокация. Она просто не одна, не единичная, не индивидуальная. Это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ", — сказала она.

Напомним, что вечером в четверг ФСБ сообщила о корабле ВМС Украины "Донбасс", который двигался в сторону Керченского пролива и не выполнял требования изменить курс. В ведомстве отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Позднее стало известно, что корабль лёг на обратный курс. Министр обороны Незалежной Алексей Резников заявил, что "Донбасс" находился в Азовском море на законных основаниях.

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К слову, это уже не первая провокация Киева в данном регионе. Так, осенью 2018 года сразу три корабля украинских ВМС пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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