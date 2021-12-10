Российские компании стали чаще заказывать безалкогольные напитки на корпоративы

Гостям новогодних корпоративов в России организаторы вечеринок предложат не содержащие алкоголь вино, глинтвейн и коктейли. Выросшую тенденцию на такие напитки отметили аналитики сервиса по доставке еды в офис и на мероприятия Catery.

В каждом пятом заказе числятся безалкогольные вина и глинтвейн. В то же время по сравнению с 2020 годом спрос на коктейли, не содержащие алкоголь, вырос в два раза.

При этом банки и компании из сферы IT, строительной области и ретейла начали готовиться к корпоративным вечеринкам ещё в ноябре. Так, 85% заказчиков проведут мероприятия в офлайн-формате. Аналитики также отметили резкое снижение интереса к вечеринкам в формате онлайн. Если в 2020 году его выбирали 29,5% клиентов, то в нынешнем году — всего 5%. Причём 10% компаний решили остановиться на гибридном формате.

"Несмотря на то что основной спрос на кейтеринговое сопровождение приходится на декабрь, по текущей динамике заказов можно сделать вывод, что спрос по итогам года сравняется с показателями 2019 года", ― приводит "Газета.ru" слова операционного директора Catery Андрея Черепанова.