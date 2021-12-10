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Чёрная икра и 299 белых роз: Стал известен новогодний райдер Верки Сердючки на выступлении в Дубае

В ОАЭ личные апартаменты и гримёрку звезды украсят с особенным шиком, так как её очень долго уговаривали вернуться на сцену.

10 декабря, 10:54
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/v_serduchka/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">v_serduchka</a></p>

Фото © Instagram / v_serduchka

Певец Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выставил организаторам новогодней вечеринки BIG ART FESTIVAL заоблачный райдер. Мероприятие пройдёт в отеле Raffles the Palm в Дубае.

Артист желает видеть в своей гримёрке чёрную икру и ровно 299 роз в качестве украшения, а люксовый номер в пятизвёздочном отеле и авто представительского класса даже не обсуждаются. К закуске певец выбрал шампанское Cristal и Dom Perignon.

"Приглашение Верки — это персональная победа организаторов концерта. Так как уговаривали её вернуться очень давно и долго. Личные апартаменты и гримёрку звезды украсят с особенным шиком", — рассказал в беседе с kp.ru главный редактор Dubai People Игорь Сергеев.

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На билеты поклонникам легендарной Сердючки придётся потратить 170–250 тысяч рублей. В эту стоимость входит место за столиком с угощениями и напитками, а целый стол на компанию будет стоить около двух миллионов. Кроме Данилко на вечере выступит группа "Иванушки International", а само мероприятие проведёт их солист Андрей Григорьев-Апполонов.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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