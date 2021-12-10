Лукашенко призвал страны ЕАЭС объединиться против американских "памперсов и чипсов"
По словам политика, Запад мечтает полностью уничтожить конкурентов, поэтому Евразийским партнёрам стоит отказаться от западных рынков и активнее развивать собственные.
Александр Лукашенко © Пресс-служба президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС поддержал политику импортозамещения. Он призвал страны объединения полностью отказаться от западных рынков и активнее развивать собственные.
По словам политика, основная цель западных стран состоит в уничтожении конкурентов, о чём свидетельствуют санкции, которые постоянно вводят США и страны Евросоюза.
"Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем их производить", — заявил Лукашенко.
Напомним, ранее ЕС, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Так, под ограничения Евросоюза подпали 183 человека и 26 организаций, а в американский чёрный список попал сын Александра Лукашенко. Власти Белоруссии в ответ на санкции Запада расширили список лиц, въезд которых на территорию республики и Союзного государства нежелателен.
А на днях Белоруссия в ответ на санкции Запада ввела продовольственное эмбарго. Ограничения коснутся товаров из стран, которые "проводят недружественную политику" в отношении Минска.
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