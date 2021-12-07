Одна деньга на всех: Почему Лукашенко согласился на замену белорусского рубля российским Чем больше санкций вводит против Белоруссии Европа, тем громче Александр Лукашенко говорит о более тесной интеграции с Россией. На днях он заявил, что уже готов даже на "общий рубль". Блефует? 6 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Переговоры о введении некоей общей валюты с Россией Белоруссия пытается вести ещё с подписания союзного договора в 1999 году. В Нацбанке республики местные эксперты подсчитали выгоды от введения общей валюты. Оказалось, что дополнительный рост её экономики составил бы 7–9% ВВП. Но только при двух условиях: во-первых, за отказ от национальной валюты Россия должна была бы оказывать ежегодную помощь союзнику в 2,1 миллиарда долларов, а во-вторых, Белоруссия должна получить право эмиссионного центра, то есть право печатать российский рубль.

Понятно, что право печатать свои деньги другому государству никто бы не дал.

— Экономика Белоруссии составляет всего лишь 2,5% от российской, поэтому говорить о создании там эмиссионного центра просто смешно, — говорит экономист инвесткомпании "Глобал финанс групп" Николай Щеглов. — Лукашенко вёл себя так, как если бы Украина потребовала бы от Евросоюза себе право печати евро. Понятно, что Россия никогда на такое не пошла бы.

Впрочем, вскоре требование своего эмиссионного центра было снято, и 2 февраля 2006 года на пресс-конференции в Минске глава Нацбанка Пётр Прокопович заявил об ожидаемом введении единой валюты с 2007 года. Однако уже через несколько месяцев Лукашенко пошел в отказ, заявив, что валюта должна быть общей и он тоже должен иметь право её печатать. С тех пор он неоднократно высказывался в том смысле, что не против финансовой интеграции, но один печатный станок обязательно должен быть в Минске.

Сейчас, похоже, ситуация изменилась. Как заявил глава МИД республики Владимир Макей, если международные санкции продолжатся, Белоруссия может вообще потерять свою государственность. Пока убытки от введённых ограничений государство компенсирует с помощью низких тарифов на газ. По словам заместителя главы Администрации Президента Белоруссии Дмитрия Крутого, сейчас страна получает газ по 128,5 доллара за тысячу кубометров, что даёт местным производителям большую фору перед европейскими конкурентами. А далее Лукашенко планирует покупать газ ещё дешевле — по внутрироссийским ценам (70 долларов за тысячу кубов). До 1 декабря 2023 года будет подписан договор о едином рынке газа, который даёт союзнику ещё больше привилегий.

Правда, живых денег от щедрот России Белоруссия получает всё меньше и меньше. Возможно, поэтому Александр Лукашенко снова решил отказаться от эмиссионного центра в Минске.

И главное — эмиссионный центр. Он, Путин, мне говорит: "Ну что, в Минске будет?" Я говорю: "Нет, в Смоленске". Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет Александр Лукашенко Президент Белоруссии

— Известно, что изначально Минск планировал получить от России кредит в три миллиарда долларов до конца следующего года, — напоминает эксперт "Европейского инвестиционного дома" Татьяна Лагутина. — Однако в итоге получил немногим более 600 миллионов долларов. На мой взгляд, это крючок, на который сейчас подвешен режим Лукашенко. Ему явно дают понять: если интеграция на этот раз пойдёт по плану, то последует дальнейшая поддержка.

Конечно, с одной стороны, Александр Лукашенко при замене белорусского рубля на российский фактически теряет контроль над всей финансовой системой страны. Однако взамен получает гораздо больше, говорит Щеглов.

— Например, все кредиты, выданные Белоруссии раньше, скорее всего, будут реструктурированы на выгодных для неё условиях, а может, даже вообще списаны, — перечисляет он. — Более того, Россия будет вынуждена помогать выплачивать кредиты, взятые у других государств. Фактически золотовалютные резервы России в 620 миллиардов долларов станут общими после введения единой валюты. Не говоря уже о том, что все белорусские потребители станут получать газ по внутрироссийским ценам. За такое можно и пожертвовать контролем над финансовой системой, — отметил он.

Банкноты и монеты белорусского рубля. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

На текущий момент внешний долг республики достиг критических 35% от ВВП и составляет более 18 миллиардов долларов. Из них почти половина — это долг перед Россией, ещё 3,3 миллиарда долларов — перед Китаем, остальное Белоруссия должна европейским институтам развития.

— Собственно, Россия уже заплатила большую цену за давно обещанную интеграцию, — добавляет Лагутина. — Только разнообразные энергетические субсидии, льготные цены на нефть и газ принесли белорусскому бюджету более 45 миллиардов долларов за последние десять лет. Объём прямых инвестиций России в её экономику с 2000 года достиг почти 12 миллиардов долларов. Похоже, постоянные финты союзника Москву начали раздражать и, когда были введены санкции, Лукашенко был поставлен перед выбором — сейчас или никогда.

Конечно, главный вопрос: как это будет происходить. Сам Лукашенко говорит, что речь идёт о некоей новой валюте, которая тоже будет называться рубль. Но, как намекнул президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после очередной встречи с белорусским лидером в сентябре, "в согласованных документах речь идёт об интеграции валютных систем". То есть речь идёт о том, что вначале валютные системы стран будут объединены, а значит, на территории двух стран просто будет свободное хождение двух валют — как российской, так и белорусской.

— А далее российский рубль, как наиболее сильная валюта, постепенно вытеснит белорусский, вначале в различных внешнеторговых договорах, а потом и в обычных магазинах, — предполагает Лагутина. — Не думаю, что для интеграции экономики страны, которая впятеро меньше экономики одного только города Москвы, будут создавать какую-то новую валюту, выпускать её, производить обмен и так далее. Скорее всего, для соблюдения политеса российский ЦБ просто напечатает юбилейную 100-рублевую купюру с видами Минска и Бреста и на этом всё закончится.

Авторы Александра Баязитова