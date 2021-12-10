Гинеколог Ерофеева предложила изолировать беременных и детей от курильщиков

Врач-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева предложила изолировать детей и беременных от курящих людей, чтобы защитить их от негативного воздействия табачного дыма. Так она отреагировала на инициативу ввести штрафы за курение рядом с будущими матерями и малышами.

"Я хочу сказать, что я категорически против всяких жёстких запретов, чего бы они ни касались, тем более поведения и тем более вредных привычек. Со штрафами человек не прекратит курить и в окружающую среду будет выбрасывать токсичные пары и газы. <...> Так что я к такой инициативе отношусь с той точки зрения, что беременных и детей необходимо изолировать от возможного негативного влияния табачного дыма, потому что это вызывает явление, которое называется "вторичный курильщик", — отметила врач в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".