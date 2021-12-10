Гинеколог Ерофеева предложила изолировать беременных и детей от курильщиков
Врач также напомнила об опасности бесплодия из-за курения и призвала пропагандировать среди женщин здоровый образ жизни.
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Врач-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева предложила изолировать детей и беременных от курящих людей, чтобы защитить их от негативного воздействия табачного дыма. Так она отреагировала на инициативу ввести штрафы за курение рядом с будущими матерями и малышами.
"Я хочу сказать, что я категорически против всяких жёстких запретов, чего бы они ни касались, тем более поведения и тем более вредных привычек. Со штрафами человек не прекратит курить и в окружающую среду будет выбрасывать токсичные пары и газы. <...> Так что я к такой инициативе отношусь с той точки зрения, что беременных и детей необходимо изолировать от возможного негативного влияния табачного дыма, потому что это вызывает явление, которое называется "вторичный курильщик", — отметила врач в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Ерофеева напомнила об опасности бесплодия из-за курения, так как никотин негативно влияет на репродуктивную систему. Кроме того, женщины с этой вредной привычкой быстрее стареют. Гинеколог заявила о необходимости пропаганды здорового образа жизни среди представительниц прекрасного пола.
Ранее нарколог Александр Ковтун назвал простой способ бросить курить, который "всегда работает". Медик отметил, что одноразовые электронки или вейпы лишь растягивают намерение расстаться с плохой привычкой. Причём они могут быть гораздо опаснее обычных сигарет.
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