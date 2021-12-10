Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии

В распоряжении Лайфа оказались фото с места крушения частного вертолёта Robinson R-66. По уточнённым данным, район падения воздушного судна находится на территории Хакасии, а не Кемеровской области, как сообщалось ранее.

Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE

Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE

Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE

Напомним, вертолёт, летевший на Алтай, подал аварийный сигнал, после чего пропал с радаров. По данным источника Лайфа, на борту был только пилот — 46-летний А. Дьяченко, он погиб.