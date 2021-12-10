Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии
Воздушное судно, следовавшее на Алтай, подало аварийный сигнал, после чего пропало с радаров. На борту был только пилот, он погиб.
Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались фото с места крушения частного вертолёта Robinson R-66. По уточнённым данным, район падения воздушного судна находится на территории Хакасии, а не Кемеровской области, как сообщалось ранее.
Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE
Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE
Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE
Напомним, вертолёт, летевший на Алтай, подал аварийный сигнал, после чего пропал с радаров. По данным источника Лайфа, на борту был только пилот — 46-летний А. Дьяченко, он погиб.
На месте уже работают спасатели — борт Ми-8 из Горно-Алтайска приземлился рядом, чтобы забрать тело пилота.
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