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Лайф публикует первые фото с места крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии

Воздушное судно, следовавшее на Алтай, подало аварийный сигнал, после чего пропало с радаров. На борту был только пилот, он погиб.

10 декабря, 11:09
<p>Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE</p>

Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались фото с места крушения частного вертолёта Robinson R-66. По уточнённым данным, район падения воздушного судна находится на территории Хакасии, а не Кемеровской области, как сообщалось ранее.

Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE

Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE

Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE

Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE

Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE

Место крушения вертолёта Robinson R-66 в Хакасии. © LIFE

Напомним, вертолёт, летевший на Алтай, подал аварийный сигнал, после чего пропал с радаров. По данным источника Лайфа, на борту был только пилот — 46-летний А. Дьяченко, он погиб.

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На месте уже работают спасатели — борт Ми-8 из Горно-Алтайска приземлился рядом, чтобы забрать тело пилота.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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