Невеста Ассанжа назвала большой ошибкой правосудия разрешение на экстрадицию в США
Стелла Моррис заявила, что намерена оспорить этот вердикт суда Лондона. Она недоумевает, как можно отправить человека в страну, "которая замышляла его убийство".
Джулиан Ассанж. Фото © Peter Macdiarmid / Getty Images
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис назвала большой ошибкой правосудия решение суда Лондона по его экстрадиции в США. Об этом сообщает Wikileaks.
"Моррис описала решение... суда как "опасное и ошибочное" и назвала "большой ошибкой правосудия", — говорится в публикации.
Отмечается, что невеста Ассанжа намерена оспорить решение инстанции в кратчайшие сроки. Она недоумевает по поводу того, как можно отправить основателя WikiLeaks в страну, "замышлявшую его убийство".
Напомним, слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США проходили в Лондоне с начала сентября прошлого года. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, а после того, как его лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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