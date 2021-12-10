Захарова назвала позорным вердикт лондонского суда об экстрадиции Ассанжа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала решение апелляционного суда Англии и Уэльса, разрешившего экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. По её словам, этот вердикт является позорным, тем более с учётом того, что вынесен он был именно сегодня — в Международный день прав человека.

Напомним, слушания по делу Ассанжа проходили в Лондоне с начала сентября прошлого года. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, а после того, как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.